﻿Wenn der „Weiße Hai“ fürs Kinderprogramm herhalten muss

Aberwitzigen Szenarien und detailliert ausgeschmückte Situationskomik: Comedian Mario Barth kam mit seinem aktuellen Programm „Männer sind Frauen manchmal aber auch… vielleicht“ nach Kiel und unterhielt die 5800 Zuschauer in der Wunderino Arena prächtig.

Kiel. Die Stimme aus dem Off kündigt Mario Barth als „den größten Komiker aller Zeiten“ an. Sicher subjektiv, doch dass der Berliner zweifellos ein Meister seines Fachs ist, beweist er vom Fleck weg. Kaum ist der Begrüßungsapplaus verstummt, legt Barth im pinken T-Shirt gewohnt rasant los. Das Oberteil – gleich der erste Aufhänger. „Kann man pink in Kiel tragen? In Bayern gucken sie komisch, in Berlin kannst du sogar im Netzhemd zum Bäcker gehen.“