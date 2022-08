Schlachterei in Flintbek: Kontrollberichte zeigten schon 2021 erhebliche Mängel auf

Die Behörden im Kreis Rendsburg-Eckernförde hatten schon 2021 Kenntnis von erheblichen Mängeln in der Landschlachterei in Flintbek, die nun unter dem Verdacht der Tierquälerei steht. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz will nun das Kontrollsystem genau überprüfen und womöglich reformieren.