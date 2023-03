﻿Handwerkermarkt bei Fecit in Kiel: Österliche Unikate

Mettenhof. Endlich tummeln sich wieder Osterhasen, verzierte Eier, Frühlingsdeko und Garten-Accessoires im Handwerkerhof Fecit. Nach drei Jahren Corona-Pause startet am Wochenende, 18. und 19. März, der „Markt im März“ in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung, Faluner Weg 30. Besucherinnen und Besucher können sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag von 10 bis 17 Uhr stöbern, sich in den Werkstätten umschauen und auch selbst etwas Österliches basteln.

Die Bastelaktion wird jeweils zwischen 12 und 15 Uhr an beiden Markttagen angeboten. „Dann können alle Interessierten in den Werkstätten Ostergras in Torftöpfe säen und mit einem selbst hergestellten Watte-Ei dekorieren“, sagt Markus Stein, Vorstandsmitglied des Vereins Werk- und Betreuungsgemeinschaft Kiel, der Träger des Handwerkerhofs ist. Wer mehr Lust auf Holz hat, ist in der Holzwerkstatt willkommen. Dort können kleine Skulpturen aus Schnittstücken gefertigt werden.

Handwerkermarkt Fecit in Kiel: Jedes Teil ein Unikat

Zu kaufen gibt es eine bunte Mischung aus handgefertigten Stücken der Fecit-Mitarbeiter. „Das Hauptaugenmerk legen wir natürlich auf hochwertige, kunsthandwerklich gefertigte Osterdeko. Doch auch unsere individuell gefertigten Rankhilfen und Rosenbögen für den Garten sind wieder mit dabei“, erklärt Markus Stein. Eine Neuerung sind in diesem Jahr frei gedrehte Produkte aus der Töpferei. Und ob aus Holz, Papier, Stoff oder Metall: Jedes Produkt beim „Markt im März“ ist ein Unikat.

Für alle, die beim Stöbern hungrig geworden sind, haben die Mitarbeiter der Suppenküche leckere Suppen vorbereitet. Markus Stein und sein Team freuen sich schon sehr auf den Markt – und auf die Besucher: „Nach drei Jahren Pause können wir uns wieder frei begegnen und einen Einblick in unsere tägliche Arbeit geben.“