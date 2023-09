﻿Schulsportplatz des SV Hammer soll endlich saniert werden – aber wann denn nun?

Kiel. Einige Geduld hat es gekostet, aber nun soll es endlich so weit sein: Der Sportplatz des SV Hammer an der Uwe-Jens-Lornsen-Schule in Kiel soll von Grund auf saniert werden, und zwar voraussichtlich schon ab der kommenden Woche. So jedenfalls verkündete es der Ortsbeiratsvorsitzende Michael Frey (CDU) vergangene Woche im Ortsbeirat. Eine Nachfrage bei der Stadt allerdings zeigt: Ganz so schnell wird es wohl nicht gehen.

Sportplatz des SV Hammer in Russee: Ein fast unbespielbarer Acker

Die Zusage zur Grundsanierung habe es, so Frey, von der Stadt gegeben, nachdem er gemeinsam mit Vertretern von SV Hammer, Schule und Stadtamt den Sportplatz besucht hatte. Seit vielen Jahren ist der Platz in miserablem Zustand. Die maroden Zäune sind noch das kleinste Problem. Die Maulwürfe haben das Areal zu einem für Punktspiele nicht brauchbaren Acker gemacht. Für den Schulsport sowie die Jugendmannschaften des Vereins musste es zuletzt trotzdem irgendwie gehen.

„Wir begrüßen es sehr, dass die Maßnahmen zum Wohle der Kinder nach so langer Zeit endlich durchgeführt werden“, so Frey im Gespräch mit den Kieler Nachrichten. Seit 2015 habe man sich um eine Sanierung bemüht. Immer wieder habe es Zusagen vonseiten der Stadt gegeben. Passiert ist aber nie etwas. Nun aber, da ist sich Frey sicher, würden die Sanierungen tatsächlich beginnen – und zwar in der laufenden Woche. Das habe man ihm das Sportamt versichert.

Auch der Leiter der Uwe-Jens-Lornsen-Schule, Kai Fedderke, zeigte sich auf Nachfrage froh über die Neuigkeit. „Wir freuen uns, wenn wir wieder einen Sportplatz für die Schule haben, den man auch tatsächlich nutzen kann.“

Sanierung von Sportplatz des SV Hammer? Zweifel und Dementi

Zweifel an der Zusage äußerte indes Ratsherr Sebastian Thiede (CDU) noch während der Ratsversammlung. Zwar sei er sehr erfreut über die Pläne. „Allerdings glaube ich das erst, wenn die Baumaßnahmen anfangen.“

Die Nachfrage bei der Pressestelle der Stadt gibt Thiede recht. Von dort heißt es: „In der vergangenen Woche hat lediglich ein erstes Auftaktgespräch für die Sanierung stattgefunden.“ Es sei „in diesem ersten Austausch“ zunächst darum gegangen, „alle Bedarfe und Wünsche zu erfragen, damit diese dann für die weitere Planung (Bauablauf, Kosten, etc.) dem Grünflächenamt zur Verfügung gestellt werden können“.

Wie das mit den angeblichen Zusagen zusammenpasst, von denen der Ortsbeiratsvorsitzende berichtete, bleibt offen. Demnach soll der Rasen ab dieser Woche komplett erneuert werden. Damit er in Zukunft von Maulwürfen verschont bleibt, sollen ringsherum spezielle Schächte in den Boden gegraben werden, sodass die Tiere gar nicht erst auf das Gelände gelangen. Außerdem sollen die Ballfangzäune sowie die Zäune rund um den Sportplatz erneuert werden.

