﻿Schwierige Parkplatzsuche in Kiel: Viel Kritik nach polarisierendem Tweet von Max Mordhorst

FDP-Politiker

Es ist ein kaum lösbarer Konflikt: Der Parkraum in Kiel ist knapp, gleichzeitig steigt die Zahl an Autos in der Landeshauptstadt.

24 Minuten hat der Kieler Bundestagabgeordnete Max Mordhorst am Freitagabend nach eigenen Angaben nach einem Parkplatz gesucht. In einem Tweet gibt der FDP-Politiker den Grünen die Schuld daran, Klima und Geldbeutel geschadet zu haben. Die Kritik an dem Post ist groß, doch Mordhorst erhält auch Zustimmung.

