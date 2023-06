﻿Maximum Martial Arts: Mix aus Kampfsportarten im Sportverein Dietrichsdorf

Neumühlen-Dietrichsdorf. Fatih Onur, der in Dietrichsdorf aufgewachsen ist, hatte die Idee, die Gruppe „Maximum Martial Arts“ (MMA) in der Neumühlen-Dietrichsdorfer Sportvereinigung (NDTSV) Holsatia in Kiel ins Leben zu rufen. In MMA verbinden sich Kampfsportarten wie Boxen, Ringen, Sambo, Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) und Grappling.

Mit seinem Anliegen wandte sich Onur zusammen mit dem Sportlehrer Tim Erxleben an den Vorsitzenden der NDTSV Holsatia Rüdiger Lohmann. „Zunächst waren wir skeptisch, denn Martial Arts hat einen negativen Beiklang“, berichtet Lohmann. „Wir möchten natürlich nicht, dass in unserem Verein Leute Kampfsporttechniken erlernen mit dem Ziel, sie auf der Straße zu nutzen.“ Doch nachdem er und andere Verantwortliche im Verein sich die ersten Trainings genauer angeschaut hatten, waren sie beruhigt: „Dies ist eher ein Disziplinsport.“

Maximum Martial Arts: Basis für Selbstverteidigung

An sechs Tagen in der Woche nutzt die Sparte die Holsatenhalle neben dem Vereinsheim, die früher einmal dem Judotraining diente, bevor sie zu einer Multifunktionshalle umgebaut wurde. An zwei Tagen steht Boxen auf dem Programm, an einem Tag BJJ, an einem Ringen und an zwei Tagen ein Mix. „Maximum Martial Arts nimmt Elemente aus allen Kampfsportarten auf, die am sinnvollsten sind“, erläutert Erxleben. In seinen Augen ist MMA die Basis für eine gute Selbstverteidigung. „Durch das Training bekommen die Teilnehmenden Selbstbewusstsein.“

Fünf Trainer, darunter ein Sportlehrer aus der Ukraine, üben mit den Anwesenden in der NDTSV Holsatia zum Beispiel Judorollen, Beingriffe und Ausweichmanöver. Etwa 30 MMA-Begeisterte von 14 bis 30 Jahren aus rund zehn Nationen und aller gesellschaftlichen Schichten vom Arbeitslosen bis zum Akademiker sind laut Erxleben hier aktiv.

„Es ist eine super Truppe“, schwärmt der Lehrer. „Die Teilnehmer probieren ihre körperlichen Limits aus.“ Ein paar „Hitzköpfe“ seien schon dabei, „aber sie lernen Sozialverhalten und auch das Verlieren“. Für den einen oder anderen sei es eine beeindruckende Erfahrung, trotz stattlicher Statur einem schmächtigen Übungspartner unterlegen zu sein. Die Teilnehmenden entscheiden selbst, ob sie „just for fun“ oder mit Blick auf mögliche Wettkämpfe trainieren.

Kiel: Kampfsportgruppen als Anziehungspunkt für Rechtsextreme?

Kampfsportgruppen stehen hier und da in Verdacht, Anziehungspunkt für Rechtsextreme zu sein. Wie reagieren die Verantwortlichen in Dietrichsdorf auf solche Bedenken? „Wir sind apolitisch und vermitteln das auch“, betont Erxleben. Flaggen oder politische Aussagen auf T-Shirts seien nicht erlaubt. „Unsere Gruppe legt auf Zusammenhalt wert und möchte gegenseitigen Respekt vermitteln“, bekräftigt Onur.

Er freut sich, dass die Sparte aus Mitteln des Landessportverbands (LSV) unterstützt wird und vom Programm „Integration durch Sport“ profitiert. Roman Wagner vom LSV erklärt: „Damit Menschen anderer Herkunft hier Fuß fassen, ist es hilfreich, Sportarten anzubieten, die sie aus ihrer Heimat kennen.“ Die Gruppe sucht weitere Sponsoren und ist noch offen für neue Mitglieder. Bislang sind nur zwei Frauen dabei. Die Initiatoren hoffen, dass es bald mehr werden. Und auch eine Abteilung für Kinder schwebt ihnen für die Zukunft vor.

