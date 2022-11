Aufatmen im Medea: Nachdem der georgische Koch Tsotne Giunashvili seine Kochprüfung in Kiel bestanden hat, darf er nun zeitlich unbegrenzt im georgischen Restaurant in der Holtenauer Straße 139 arbeiten. Doch für ihren Einsatz haben die Inhaber des Restaurants einen hohen Preis bezahlt.

Kiel. Seit Kurzem hat das Medea in Kiel wieder an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Wer sich daran erinnert, dass das beliebte georgische Restaurant in der Holtenauer Straße 139 noch vor einem Jahr um genau dieselbe Zeit seine Küche schließen musste, kann darin nicht nur ein gutes, sondern vielleicht sogar ein symbolisches Zeichen sehen. „Es war eine schwierige Zeit. Aber jetzt bin ich glücklich, dass wir alle zusammen durchgehalten haben“, sagt Tsotne Giunashvili, der sich in seiner Küche jetzt endlich wieder sicher fühlen darf.