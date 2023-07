﻿Major Tom erobert den Mediendom Kiel

Kiel. Ein bequemer Sitz, ein guter Film und eine kleine Bildungsreise durch das Weltall: All das hat der Mediendom der Fachhochschule Kiel ab Freitag in gewohnt hoher Qualität zu bieten. Neben den 180-Grad Angeboten wie Reisen ins Weltall für die Großen gibt es nun auch für die kleinen Gäste ein neues Programm. „Der kleine Major Tom: Aufbruch ins Ungewisse“ von Produzent und Regisseur Peter Popp ist der neue Kurzfilm des Mediendoms.

Während der Kieler Premiere Mittwoch gingen die Zweit- und Drittklässler der Toni-Jensen-Grundschule selber auf Weltraummission und waren begeistert von der Vorstellung. Die kuppelförmige Leinwand trägt zum Flair eines Planetariums bei und lässt die Besucher in eine fremde Welt eintauchen. Die Filme sind extra für diese Art von Sälen konzipiert und haben immer eine Abbildung zwischen 180 bis 200 Grad. Zweitklässler Max war das erste Mal im Mediendom und hat fest vor, wiederzukommen. „Ich dachte, das wäre nur ein normaler Kinosaal, aber das ist so groß und cool“, sagte er begeistert.

Mediendom Kiel: Ausflug in eine andere Welt

Der Film entführt die Kinder in eine andere Welt: Tom und Stella sind auszubildende Astronauten und leben auf einer Raumstation. Auf der Erde bildet sich ein Hurrikan, der der Erde maßgeblich Schaden zufügen wird. Ein Wettersatellit fällt aus und Tom und Stella müssen einen Ersatzsatelliten positionieren, um schlimmere Ereignisse auf der Erde abzuwehren. Während ihrer Mission landen sie gemeinsam mit der Roboterkatze „Plutinchen“ auf dem Mond, rennen vor einem Mondroboter weg und schaffen es schließlich, einen neuen Wettersatelliten zu aktivieren.

Die Zweit- und Drittklässler der Toni-Jensen-Grundschule waren im Mediendom auf Weltraummission und begeistert von der Vorstellung von „Der kleine Major Tom: Aufbruch ins Ungewisse“. © Quelle: Celina Först

Auf pädagogische Weise vermittelt der Film insbesondere die Verletzlichkeit der Erde sowie die Relevanz von Teamwork und Selbstbewusstsein. Und das mit Starbesetzung: Die Stimme des Vaters der Hauptperson Tom spricht kein geringerer als der Musiker Peter Schilling selbst, der auch großen Einfluss auf die Produktion des Films hatte.

Der 25-minütige Kurzfilm wird nach der Aufführung mit einer Moderation von Katja Trebes ergänzt, in der sie anhand von zeitaktuellen Aufnahmen das All kinderfreundlich erklärt. So landet sie gemeinsam mit den Kindern auf dem Mond und erklärt, wie ein Leben dort aussehen würde. Die Weltraummission wird hier also auch zu einer klaren Bildungsmission.

Die Aufführungen von „Der kleine Major Tom: Aufbruch ins Ungewisse“ finden statt am Freitag, 14. Juli, um 15.30 Uhr; Sonnabend, 15. Juli, um 14 Uhr und Mittwoch, 19. Juli, um 15.30 Uhr im Mediendom der Fachhochschule Kiel, Sokratesplatz 6. Der Eintritt (ab acht Jahren) und kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Mehr Infos und Zugang zu Reservierungen unter: www.mediendom.de

