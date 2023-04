Ein Erfolgsalbum feiert Jubiläum: Vor 50 Jahren erschien „The Dark Side oft the Moon“ von Pink Floyd. Aus diesem Anlass präsentiert der Mediendom der Fachhochschule Kiel eine Kuppel-Show zum Album. Sternenstaub und Lichtblitze verbinden sich mit Blues und Rock.

Neumühlen-Dietrichsdorf. „The Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd, das weltweit zu den meistverkauften Musikalben zählt, ist vor 50 Jahren veröffentlicht worden und längst ein zeitloser Klassiker. Die Musik passt genau in ein Planetarium oder einen Mediendom. Das zeigte sich schon damals beim Start: Im Februar 1973 wurde die Pressekonferenz zur Präsentation von „The Dark Side of The Moon“ in einem Londoner Planetarium abgehalten. Und einen Monat später hatte die Produktion „The Dark Side of the Moon Planetarium Experience“ Premiere. In diesem Format waren Musik und Visualisierungen verbunden.