﻿Mediziner aus Kiel zu Werbeverbot für Süßigkeiten: Steuer auf Softdrinks genauso wichtig

Kiel. Ein Werbeverbot soll Kinder künftig vor ungesunden Snacks schützen. Die Debatte um das von Grünen-Minister Cem Özdemir vorgeschlagene Werbeverbot für Naschkram sorgt nicht nur in Berlin für Diskussionen. Einer mit einer klaren Meinung ist Dr. Tim Hollstein (36). Der Assistenzarzt am Kieler Institut für Diabetologie und klinische Stoffwechselforschung am Uniklinikum (UKSH) beschäftigt sich seit Jahren mit der Frage: Warum werden einige Menschen schon beim Blick auf Schokoriegel und Chips dick, andere aber nicht? Vom Stoffwechselmysterium, Linsen-Crackern und der Gefahr in Softdrinks.

Herr Hollstein, ist der Vorstoß von Bundesernährungsminister Cem Özdemir, Kinderwerbung für Lebensmittel mit zu viel Zucker, Fett und Salz zu verbieten, eine gute Idee?

Dr. Tim Hollstein: Auf jeden Fall. Das Verbot ist längst überfällig.

Warum?

Weil Süßigkeiten, die in hohem Maße konsumiert werden, ähnlich gefährlich sind wie Alkohol. In Studien wurden bei übergewichtigen Kindern Leberschäden entdeckt – wie bei Trinkern. Besondere Sorgen macht mir dabei der Fruchtzucker in Softdrinks.

Von den Gefahren, die von Süßigkeiten ausgehen

Er kann unkontrolliert in die Leberzellen eindringen. Fruktose setzt die körpereigenen Mechanismen zur Gewichtskontrolle gezielt außer Kraft und steht in Verdacht, für die Zunahme an Diabetes-, Krebs- und Alzheimer-Fällen mitverantwortlich zu sein. Das ist erschreckend.

Wie soll da ein Werbeverbot helfen?

Werbung macht leider viel mit uns. In der Werbung kriegen Kinder gespiegelt, dass Süßigkeiten mit positiven Gefühlen verbunden werden. Sie sehen eine glückliche Familie mit Schokoriegeln oder eine fröhliche Kindergruppe beim Knabbern von Snacks.

Glauben Sie denn, dass ein Werbeverbot das Naschen wirklich reduzieren würde? Schließlich ist unsere Welt voll mit Süßigkeiten.

Immerhin werden die Kinder nicht gleich beim Fernsehgucken geprägt. Das hilft schon einmal enorm. Wer als Kind schon übergewichtig ist, hat oft das ganze Leben lang mit dem Thema zu tun. Verantwortlich dafür sind die Fettreserven, die in jungen Jahren angelegt werden.

Mediziner aus Kiel plädiert für eine Steuer auf Softdrinks

Reicht denn da ein Werbeverbot?

In meinen Augen nicht. Ich würde auch eine Steuer auf Softdrinks einführen. Großbritannien hat es vorgemacht, und es wirkt. Bei den zuckerhaltigen Getränken nimmt man extrem viele Kalorien zu sich, ohne es eigentlich zu merken. Der Körper bekommt kein Sättigungsgefühl, weil es ja nur ein Getränk ist. Sehr gefährlich.

Sie haben zwei Jahre in Amerika in Phoenix/Arizona gelebt und geforscht. Wie haben Sie die Welt der Kalorien dort erlebt?

Viel, viel extremer. Dort ist alles eine Nummer größer. Nicht nur das Essen, sondern auch die Menschen. Fast jeder Zweite ist krankhaft fettleibig.

Geplantes Verbot von Süßigkeiten-Werbung: Darum geht es Darum geht’s: Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) will an Kinder gerichtete Werbung für Süßigkeiten verbieten. Das soll nicht nur für reine Kindersendungen im Fernsehen in der Zeit von 6 bis 23 Uhr gelten, sondern für alle für Kinder relevanten Medien. Das Ziel: Kinder sollen gesünder aufwachsen. Bei dem Werbeverbot geht es nicht nur um ein Zuviel an Zucker, sondern auch um ein Zuviel an Salz und Fett. Gesundheits- und Verbraucherexperten begrüßen den Vorstoß des Grünen-Ministers. Kritik kommt aus der Wirtschaft, von der Opposition und der mitregierenden FDP. Im Koalitionsvertrag von SPD, FDP und Grünen sind solche Werbebeschränkungen bereits grundsätzlich vereinbart. Cem Özdemir hat nun dazu konkrete Punkte für einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Das Werbeverbot für ungesunde Kinder-Lebensmittel gehört dazu. Als Grundlage für das Verbot sollen Nährwertprofile der Weltgesundheitsorganisation (WHO) genommen werden. Die Bundesregierung muss sich nun weiter dazu abstimmen.

In Amerika sind Sie dem Stoffwechselmysterium auf die Spur gekommen. Was kann ich mir darunter vorstellen?

Wir haben uns gefragt: Warum bleiben manche Menschen schlank, egal wie viel sie essen? Wir konnten beweisen, dass dafür zwei verschiedene Stoffwechseltypen verantwortlich sind. Es gibt beim Thema Kalorienverbrennen einen verschwenderischen und einen sparsamen Typ. Warum das so ist, versuchen wir jetzt hier in Kiel herauszufinden.

Dr. Tim Hollstein: Ein Werbeverbot für Süßigkeiten würde viel bringen

Ist ein Werbeverbot beim Thema Fettleibigkeit da nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Zumal die Veranlagung ja auch noch eine Rolle spielt.

Ja, das stimmt. Auch unsere Gene prägen unsere Figur. Zwillingsstudien haben ergeben, dass zu 40 bis 70 Prozent die Vererbung eine Rolle spielt. Das heißt aber auch: Ein Drittel unseres Gewichts können wir durch Ernährung gut regulieren. Ein Werbeverbot für Süßigkeiten würde schon mal viel bringen. Es lenkt die Menschen, die anfällig für Übergewicht sind, in die richtige Richtung. Wir Deutschen sind den Amerikanern auf den Fersen: Hierzulande ist jeder Dritte krankhaft übergewichtig. Eine dramatische Entwicklung.

Hätten Sie noch ein paar Abnehmtipps zum Schluss?

Volumenreiche Kost essen – wie Obst und Gemüse. Und proteinreiche Kost – wie Linsen, Erbsen, mageres Fleisch. Das sättigt und hat wenige Kalorien. Ich persönlich liebe Linsen-Cracker, die ersetzen mein Brot. Ganz wichtig: Man sollte sein Leben nicht für drei Monate ändern, sondern für immer.

Interview: Kristiane Backheuer