﻿MeerDesign-Markt im Ostseekai: Wo Treibholzfische auf Filzmonster treffen

Das ist der Kieler MeerDesign-Markt

2016 fand im Legienhof der erste maritim geprägte Designermarkt in Kiel statt. Die Idee zündete. Das Kieler Büro More Event Logistik verzeichnet jährlich eine steigende Zahl an Nachfragen. Bei der sechsten Auflage des MeerDesign-Markts am Sonntag von 11 bis 17 Uhr im Ostseekai Kiel (Wall) gibt es Kunst, Schmuck, Mode, Accessoires, Dekoration und Kulinarisches mit maritimem Bezug von 82 Ausstellern zu entdecken. Der Eintritt beträgt 5 Euro.