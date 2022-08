﻿Meeresvisualisierungszentrum in Kiel: Bauausschuss stimmt Prüfung zu

Kiel. Der Wirtschaftsausschuss hat bereits zugestimmt, nun gab auch der Bauausschuss sein Okay: Die Machbarkeitsstudie zum geplanten Meeresvisualisierungszentrum an der Kiellinie soll nach Willen des Gremiums in Auftrag gegeben werden. Nun fehlt nur noch der Beschluss der Ratsversammlung, damit der der nächste Schritt gegangen werden kann – die Prüfung einer interaktiven Ausstellung, die auf dem Geomar-Grundstück entstehen soll.

Mit der Zustimmung zur Machbarkeitsstudie geht einher, dass das Meeresvisualisierungszentrum in der größten der drei vorgeschlagenen Varianten entstehen soll. Somit kann geprüft werden, ob Kiels geplanter neuer Leuchtturm auf einer Brutto-Grundfläche von 8000 Quadratmetern mit einer Ausstellungsfläche von 4500 Quadratmetern erstrahlen kann. Die Kosten belaufen sich – Stand jetzt – auf 55 Millionen Euro.

Große Mehrheit für den Antrag im Bauausschuss

Auch wenn das Votum für die Machbarkeitsstudie im Bauausschuss deutlich ausfiel – SPD, Grüne, CDU und FDP stimmten zu, die AfD enthielt sich – gingen mit dem Antrag der Verwaltung Diskussionen einher. Die nicht-stimmberechtigten Mitglieder im Bauausschuss, Detlef Bautz-Emmerich und Stefan Rudau von den Linken sowie Niclas Köser (Die Politiker*innen) äußerten Zweifel an dem Mega-Projekt, das ein Aushängeschild für Kiel werden soll.

Rudau kritisierte den vorgesehenen Abriss des aktuellen Geomar-Gebäudes an der Kiellinie. „Ein intaktes Gebäude abzureißen, entspricht nicht dem Gedanken, nachhaltig zu bauen“, so der Linken-Politiker. Zudem werden für das Museum Steuergelder „verpulvert“, die in der aktuellen Zeit besser in sozialen Projekten aufgehoben wären. Dem Einwand von Wolfgang Homeyer (CDU), dass das Meeresvisualisierungszentrum mit Fördergeldern von Bund und Land finanziert werde, und die Stadt Kiel die Kosten nicht alleine trage, entgegnete Niclas Köser, dass es keine Rolle spiele, woher das Geld komme. „Es handelt sich immer noch um Steuergelder.“

Machbarkeitsstudie soll Finanzierung klären

Für Detlef Bautz-Emmerich stehen nicht nur die Baukosten im Vordergrund, sondern auch die Anschlussfinanzierung. „Wie sieht es mit der Unterhaltung aus, wenn sich das Projekt finanziell nicht rechnet?“ Dies seien Fragen, mit der sich die Machbarkeitsstudie auseinandersetzen werde, konterte Arne Langniß. Es ginge noch nicht darum, einen Bauauftrag zu erteilen, sondern zu prüfen, ob sich ein Meeresvisualisierungszentrum lohne und umsetzbar sei, so der Grünen-Politiker.

„Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, um ein Aushängeschild für Kiel zu schaffen“, warb Arne Stenger (Grüne) für die interaktive Ausstellung, die Stadt und Meer verbinden und die Rolle Kiels in der Meeresforschung verdeutlichen soll. Dabei sollen modernste digitale Mittel zum Einsatz kommen, aber auch analoge Erlebnisse möglich sein.