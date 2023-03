﻿„Meergut“ aus Kiel stellt Kuscheltiere aus Seegras her

Alles begann an der Universität, jetzt ist das soziale Projekt „Meergut“ aus Kiel sogar mit einem Preis ausgezeichnet worden: Die beiden CAU-Studenten Alyssa Richter und Max Nettlau stellen Kuscheltiere aus Seegras her.

Max Nettlau (23) und Alyssa Richter (23), beide im Master-Studium Sustainability, Society and Environment, stellen am Falckensteiner Strand ihr Social Entrepreneurship „Meergut“ vor.

Es ist ein nachhaltiger Rohstoff, der an den Küsten Schleswig-Holsteins reichlich vorhanden ist: Seegras. Die Ressource aus dem Meer hat viele praktische Eigenschaften, wird momentan jedoch wie Sondermüll behandelt.

Eine Verschwendung des wertvollen Materials, finden die Studenten Alyssa Richter und Max Nettlau. Die beiden 23-Jährigen möchten mit ihrem sozialen und nachhaltigen Projekt „Meergut“ zum Umdenken bewegen – und zwar mit Kuscheltieren aus Seegras.

„Meergut“ überzeugt Jury von „Yooweedoo“-Ideenwettbewerb

Die Idee für die besonderen Plüschtiere haben die Studenten im Rahmen ihres Masterstudiengangs „Sustainability, Society and the Environment“ an der Kieler Universität entwickelt. In einem Seminar hatten Studenten die Gelegenheit, während des Semesters Projekte zu erarbeiten und anschließend beim „Yooweedoo“-Ideenwettbewerb einzureichen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, nachhaltige und gemeinwohlorientierte Vorhaben sowohl finanziell als auch mit Beratungsangeboten zu unterstützen. Insgesamt wurden 25 Ideen mit jeweils 2000 Euro gefördert, darunter das Projekt „Meergut“, das auch den Publikumspreis in Höhe von 1000 Euro gewonnen hat.

„Uns geht es einerseits darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir Seegras nutzen können, statt es einfach von den Stränden wegzukarren“, sagt Alyssa, „aber gleichzeitig möchten wir Kindern den Schutz von Meereslebewesen vermitteln.“ Seegras habe tolle Eigenschaften: Es ist nicht entflammbar, anti-allergisch und schimmelt nicht. Dadurch sei es als Alternative für gängige Dämm- und Füllmaterialien äußerst interessant. „Es kann doch nicht sein, dass seit Jahren tonnenweise Seegras im Abfall landet, dabei wurde die Ressource noch vor einigen Jahrzehnten sinnvoll eingesetzt“, findet Max.

„Erst haben wir das Seegras in meiner Badewanne gewaschen“

Nach der Planungsphase machen sich die beiden Unternehmer nun daran, mit ihrem Startkapital den Produktionsprozess auf die Beine zu stellen. Das Seegras wird in Zukunft wahrscheinlich von der Firma Baltic Materials bereitgestellt, das Unmengen des Naturstoffs zur Verfügung hat und selbst an einem industriellen Aufbereitungsprozess arbeitet.

Bei „Meergut“ wird das allerdings noch per Hand erledigt: „Erst haben wir das Seegras in meiner Badewanne gewaschen und in meinem Keller getrocknet“, sagt Max lachend, „nun wurde uns in Aussicht gestellt, dass wir zwei unbenutzte Schuppen des Waterkant-Festivals auf dem MFG-5 Gelände dafür nutzen können.“

Verkauf von Kuscheltieren in lokalen Geschäften in Kiel

Wenn das Seegras einmal gewaschen und getrocknet ist, soll es anschließend beim Zauberwerk Kiel in den Kuscheltieren vernäht werden. Das Zauberwerk ist eine internationale textile Kunstwerkstatt, die Nähkurse mit Integrationsarbeit verbindet. Alyssa freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Verein: „Das Zauberwerk war richtig begeistert von unserer Idee und hat sich gleich daran gemacht, einen Prototypen zu entwickeln.“ Ein Kooperationsvertrag solle demnächst auch abgeschlossen werden. Der Verkauf der Kuscheltiere soll später einerseits auf Etsy, einem Marktplatz für Handgemachtes im Internet, aber auch in lokalen Geschäften in Kiel stattfinden.

Neben dem Verkauf von Kuscheltieren haben Max und Alyssa außerdem vor, Workshops auf der Kieler Woche anzubieten, bei denen Kinder selbst ihre Kuscheltiere aus Seegras herstellen können. So kann der Nachwuchs gleichzeitig spielerisch etwas über das Meer lernen und einen plüschigen Freund mit nach Hause nehmen.