﻿ Kieler Woche 2023: Mehr Rohheitsdelikte als im vergangenen Jahr

Aktuelle Infos

Liveblog: Bombenentschärfung in Kiel-Schreventeich am Dienstag

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll am Dienstagnachmittag in Kiel-Schreventeich entschärft werden. Aktuelle Informationen zum Einsatz des Kampfmittelräumdienstes und zur Evakuierung am 27. Juni hier im Liveblog zur Bombenentschärfung.