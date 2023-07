Depressionen, Psychosen, Suchtprobleme oder hilflose Menschen mit Demenz: Nach der Pandemie nimmt die Zahl an Unterbringungen von Menschen in Kliniken wieder zu. Ziel des Sozialpsychiatrischen Dienstes ist aber, diese möglichst zu vermeiden. Das hat die Stadt vor.

Kiel. Sozialpsychiatrischer Dienst? „Das sind doch die mit den Zwangseinweisungen“ –Ekaterina Behr kennt Sätze wie diese. Die Sozialpädagogin (41) ist im Gesundheitsamt eine von derzeit fünf Kräften in dem Fachgebiet. Und es stimmt: Neben Prävention und Beratung ist es Teil der Aufgaben des Teams, Kieler in akuter seelischer Not, auch gegen deren Willen, in einer Klinik unterzubringen. Deren Zahl steigt nun wieder. Darauf reagiert die Stadt, stockt den Dienst personell kräftig auf – und richtet sich neu aus.