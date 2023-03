﻿Theodor-Storm-Schule in Kiel bekommt 2024 eine Außenstelle

Die Theodor-Storm-Schule in Kiel-Wellingdorf platzt aus allen Nähten, deshalb bekommt sie im Sommer 2024 eine Außenstelle im ehemaligen Gebäude der Adolf-Reichwein-Schule. Das bringt auch Herausforderungen mit sich.

Kiel. Die künftige Mensa hat schon moderne Fenster, die imposante Fassade wurde von innen neu aufgemauert: Am ehemaligen Gebäude der Adolf-Reichwein-Schule in Neumühlen-Dietrichsdorf laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Im Sommer 2024 sollen im frisch sanierten Gebäude knapp 300 Schülerinnen und Schüler einziehen können und ein fester zweiter Standort der Theodor-Storm-Schule eröffnen.

„Es gibt landesweit kein Vorbild dafür, dass eine Schule dauerhaft nicht senkrecht, sondern horizontal geteilt wird“, sagt Schulleiter Carsten Haack. Statt die Schulgemeinschaft über alle Jahrgänge hinweg zu halbieren, sollen in der Außenstelle nur alle Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse unterrichtet werden. Zudem sollen die Flex-Klassen dort lernen, die sich über drei Jahre auf den allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) vorbereiten.

Bei 660 Schülern und steigenden Zahlen reicht der Platz nicht mehr

Bislang verfügt die Theodor-Storm-Schule in Wellingdorf mit 660 Schülerinnen und Schülern über einen einzügigen Grundschulteil, die Gemeinschaftsschule läuft vierzügig. Doch teilweise wurden bereits sechs Klassen gebildet, obendrauf kamen zwei Basiskurse für Deutsch als Zweitsprache.

Laut Bevölkerungsprognose wird die Zahl der Sechs- bis Zehnjährigen im Einzugsbereich jedoch so stark wachsen, dass die Grundschule dauerhaft mit zwei Klassen starten muss. Für so viele Kinder ist in der Danziger Straße aber kein Platz. „Der Raumfehlbedarf läge dann bei rund 1000 Quadratmetern“, sagt Kiels Bildungsdezernentin Renate Treutel.

Als die Außenstelle als mögliche Lösung auf den Tisch lag, sei die Bestürzung erstmal groß gewesen, erzählt Haack. Ein längerer Schulweg sei für Familien aus Gaarden, wo ein Drittel der Kinder herkommen, nicht gerade attraktivitätssteigernd. „Aber als wir das Gebäude gesehen haben und was daraus werden kann, war die Begeisterung schnell da.“

Lehrkräfte werden zwischen beiden Standorten in Kiel pendeln

Man habe sich bewusst Zeit genommen, um Eltern, Schüler und Kollegium beim Prozess mitzunehmen, sagt Iris Hinz, Leiterin des Amtes für Schulen. Der Gewinn sei mehr Luft in Form von 13 neuen Klassenräumen. Inzwischen nehme er Vorfreude wahr, so Haack. „Einige Jugendliche fragen mich schon, wann sie ins neue Gebäude umziehen dürfen. Gerade für eine Perspektivschule ist es ein Geschenk, wenn Kinder sich so gewertschätzt fühlen.“

Für die älteren Jahrgänge habe es auch seinen Reiz, abseits der jüngeren einen eigenen Raum zur Entwicklung zu haben, glaubt Treutel. Die Notwendigkeit eines Schulsozialarbeiters für den zweiten Standort sei genauso bedacht worden wie ein Hausmeister und die Sekretariatsbesetzung.

Neben zwei neuen Fachräumen für Naturwissenschaften entsteht ein eigener Werkbereich. „Das ist ein tolles Instrument zur Berufsorientierung“, so Treutel. Die Verbraucherbildung soll in der Lehrküche der Andres-Gayk-Schule laufen. Ein Teil der Jugendlichen muss nach der jetzigen Planung höchstens für den Sportunterricht zum Hauptstandort herüber.

Aber: „Wir werden 35 bis 40 Kolleginnen und Kollegen brauchen, um den Standort zu bespielen“, sagt Haack. „Das heißt, viele Lehrkräfte werden pendeln müssen. Das wird eine Herausforderung beim Erstellen des Stundenplans.“

Ein über 100 Jahre altes Gebäude Ein Teil des Backstein-Gebäudes in der Tiefen Allee 45 stammt aus dem Jahr 1915 und wurde vom Architekten Ernst Prinz einst als Mädchenschule entworfen. Seit einem Anbau aus dem Jahr, der noch vom Stil der Schroeder-Schulen geprägt war, trug sie den Namen Adolf-Reichwein-Schule und beherbergte ab den 70er-Jahren eine Grundschule. Nach einer Strukturreform der Förderschulen zog die Grundschule allerdings 2014 in das Gebäude der freigewordenen Andreas-Gayk-Schule nebenan. Übergangsweise wurden 2015 in der leerstehenden Adolf-Reichwein-Schule Flüchtlinge untergebracht. Danach diente sie als Interimslösung für Schülerinnen und Schüler des RBZ Königsweg, während dort saniert wurde.

Die Außenstelle ist nicht um die Ecke, knapp 2,5 Kilometer und etwa zehn Minuten Fahrt trennen die beiden Standorte. Eine kurze Unterbrechung zwischen den Unterrichtsstunden reicht dafür kaum, beziehungsweise den Lehrkräften ginge für den Weg ihre Pause flöten. „Wir haben unsere Taktung deshalb jetzt schon entzerrt, damit jeweils nach der zweiten, vierten oder sechsten Stunde ein Wechsel möglich wäre.“

Bis zum Juli 2024 soll die 6,7 Millionen Euro teure Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes fertig sein. Derzeit sieht es so aus, als könnte der Termin gehalten werden. Zurückgeworfen hatte laut Architektin Maike Staude-Müller zwischenzeitlich der Fund von Hausschwamm im Dach und eine durchfeuchtete Fassade.