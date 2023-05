﻿Kiel stockt Stellen auf: So sieht der Alltag eines Schulhausmeisters aus

Kiel. Lange vor der ersten Stunde an der Kieler Gelehrtenschule beginnt für Hausmeister Dirk Bratke die Arbeit. Um 5.30 Uhr geht er an diesem Morgen seine erste Runde. „Zwischen 12 und 16 Kilometer sind es jeden Tag, die ich hier rumrenne“, sagt der 56-Jährige. Tür um Tür schließt er mit seinem großen Schlüsselbund auf, lüftet die Flure durch, schaltet die Lichter an. Dabei hat er eine feste Reihenfolge, um keine Alarmanlage auszulösen. „Wir müssen uns vom Dachboden bis zum Keller über alles Gedanken machen“, beschreibt er seinen Job.

Die Stadt Kiel will die derzeit 90 Stellen für Hausmeister bis 2027 auf 120 aufstocken. Über die Jahre hätten sich deren Kernaufgaben – zum Beispiel durch die zunehmende Technisierung von Gebäuden – verändert, sagte Oliver Horn, Leiter der städtischen Immobilienwirtschaft, kürzlich im Schulausschuss. Auch die Nutzungszeiten der Schulen durch Ganztagsbetreuung und Abendveranstaltungen hätten sich ausgedehnt, und damit auch die Stunden, in denen die Hausmeister gebraucht werden.

Fünf neue Stammhausmeister plus sechs Springer für Schulen will die Stadt Kiel einstellen

Allein fünf neue Stammhausmeister für das RBZ Technik, das RBZ Schützenpark, das Bildungszentrum Mettenhof sowie die Grundschulen Kronsburg und Gaarden will die Stadt ab 2025 einstellen. Zudem sollen sechs Springer für die Schulen und fünf flexible Kräfte für alle städtischen Liegenschaften hinzukommen.

„Um einen Springer einzuarbeiten, brauche ich eine gute Woche“, erzählt Bratke. „Ein Hausmeister muss bis in die letzte Ecke seiner Liegenschaft Bescheid wissen.“ Das sei wichtig, um bei Problemen schnell eingreifen zu können. So kennt er zum Beispiel den Verlauf von Heizungsleitungen oder Wasserrohren aus dem Effeff.

Früher war Bratke selbst als Springer unterwegs, seit elf Jahren hat er die Kieler Gelehrtenschule unter seinen Fittichen. Inzwischen mit einem Kollegen zur Unterstützung: „Er geht morgens mit dem Bläser die Wege ab und befreit sie von Laub oder Blüten. Das schaffe ich sonst nicht, bevor die Schüler kommen.“ Regelmäßig laufen sie mit einem Brenner die Wegplatten ab, um Unkraut abzuflammen. Die Außenwirkung seiner Schule liegt ihm am Herzen.

Bisher bedienten Schulhausmeister laut Stadt oft angegliederte Kitas oder Jugendtreffs mit – Zusatzaufgaben, die kaum noch zu schaffen sind. Hierfür sollen ab 2024 acht eigene Hausmeister eingestellt werden. Volle Überstundenkonten haben offenbar viele der Kräfte.

Scherben auf dem Schulhof, verstopfte Toiletten: Das gehört für Hausmeister zum täglichen Geschäft

Bratke hat diese Woche besonders viel zu tun, weil er seinen Kollegen von der Reventlouschule im Urlaub vertritt. „Da müssen wir jetzt im Schweinsgalopp hin“, sagt er mit Blick auf die Uhr. Wie er den Schulhof vorfinde, sei jedes Mal eine Überraschung, weil er für alle frei zugänglich ist. Wenn sich Menschen dort abends zum Trinken treffen, muss der Hausmeister in der Früh nicht selten deren Hinterlassenschaften wegräumen und Scherben auffegen, bevor die Kinder ankommen. Andere Kollegen hätten regelmäßig mit Vandalismus wie kaputte Scheiben an ihrer Schule zu kämpfen. „Heute haben wir Glück“, sagt Bratke. Es liegt nur ein bisschen Müll auf dem Boden, den er einsammelt.

Am Hausmeisterbüro erwartet ihn schon ein Zettel: Eine Toilette ist verstopft. „Kein Problem, da gehen wir gleich mit Pümpel hin.“ Der wird jedoch gar nicht gebraucht, eine komplette Klopapierrolle steckt im Abfluss fest. Bratke schüttelt verärgert den Kopf, holt sie mit einer Müllsammelzange raus. Häufig vermisse er bei Schülern den Respekt vor der Ausstattung der Schule. „Ich sage immer: Es gibt nichts, was Schüler nicht kaputt kriegen.“

Hausmeister an der Kieler Gelehrtenschule: Gute Organisation, um Wege zu sparen

Einen Schraubenzieher hat er immer in der Tasche seiner blauen Arbeitshose. In den Schränken in seinem Büro hat jedes Werkzeug einen festen Platz: links hängen die roten Zangen, rechts sind die Winkelschlüssel nebeneinander aufgereiht. „So finden wir sofort alles.“ Gute Organisation sei wichtig, um sich Wege zu sparen, denn der Beruf ist auf Dauer körperlich anstrengend.

Er habe mal zusammengerechnet, was sie alles in den Sommerferien verschieben, wenn die Grundreinigung ansteht. „Dann bewegen wir rund 50 Tonnen an Tischen, Stühlen und Schränken.“ Wenn die Schüler frei haben, laufen in der Schule die Instandhaltungsarbeiten auf Hochtouren. „Dann habe ich hier teilweise sechs Gewerke gleichzeitig im Haus zu koordinieren.“

Weil an der Gelehrtenschule eine neue Mensa entsteht, gehören aktuell auch Gespräche mit der Bauleitung häufig zum Programm.

Die Abwechslung sei das Reizvolle an seinem Job. „Und ich habe mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten an Lehrern, Schülern oder Eltern zu tun.“ Das gefalle ihm.

