﻿Mehr Stellen: So wappnet sich Kiel für den Ansturm auf Wohngeld

Kiel. Silvia Ihms findet das neue Wohngeldgesetz richtig gut. „Wir müssen den Einkommensschwachen helfen“, sagt die Abteilungsleiterin Wohngeld im Kieler Amt für Wohnen und Grundsicherung. Sie sagt das ohne Wenn und Aber.

Das Wenn und Aber ergibt sich vielmehr aus den Umständen. „Es ist klar, dass diese Hilfe sofort kommen muss“, sagt Ihms, „aber was nützt uns das, wenn wir die Anträge vor uns herschieben?“ Die Abteilungsleiterin bittet schon jetzt um Verständnis: „Den Bürgerinnen und Bürgern muss klar ein, dass sie Zeit mitbringen müssen.“

Ein Antrag liegt nach städtischer Auskunft derzeit sechs bis zwölf Wochen im Amt, bevor er bearbeitet werden kann. Die Wartezeit werde sich absehbar „deutlich erhöhen“, so Ihms. Genauer will sie sich nicht festlegen. Es gingen aber keine Ansprüche verloren. Wohngeld werde gegebenenfalls rückwirkend ab Antragseingang gezahlt.

Es gibt acht unterschiedliche Antragsformulare

Schon seit September hat sich die Zahl der Wohngeldanträge in Kiel von etwa 260 auf 520 pro Monat verdoppelt, Tendenz steigend. Seitdem ist bekannt, dass vom 1. Januar 2023 an in Deutschland etwa drei Mal so viele Haushalte Anspruch auf Wohngeld haben werden wie vorher. Das Bundesgesetz dazu ist beschlossen, aber noch nicht veröffentlicht. In Kiel könnte die Zahl sich von derzeit 3500 Haushalten sogar vervierfachen. Grund: „Es gibt mehr einkommensschwache Haushalte in den Städten als auf dem Land“, sagt Ihms.

Zudem wird die Materie komplizierter. Es gibt allein acht unterschiedliche Antragsformulare. Wer Wohngeld beziehen möchte, kann Mietzuschüsse für Mietwohnungen sowie Lastenzuschüsse für Eigenheime beantragen. Jeweils als Erstantrag, als Wiederholungsantrag, als Erhöhungsantrag oder als Änderungsanzeige.

So wird das Wohngeld berechnet

Die Berechnung des Wohngeldes erfolgt nach der Wohngeldformel: 1,15 x (M – (a + b x M + c x Y) x Y). M ist die anzurechnende monatliche Miete oder Belastung in Euro. Y ist das anzurechnende monatliche Brutto-Gesamteinkommen des Haushalts in Euro. Die Werte für a, b und c richten sich nach der Zahl der Haushaltsmitglieder und sind im Anhang des neuen Bundesgesetzes vorgegeben.

Ihms rechnet ein einfaches Beispiel vor. Erstantrag eines Kieler Vier-Personen-Haushalts: zwei Erwachsene, zwei Kinder, 3000 Euro Brutto-Haushaltseinkommen, 1000 Euro Miete. Setzt man den gesetzlich auf 909 Euro gedeckelten Miethöchstbetrag an, ergeben sich theoretisch 172 Euro Wohngeld. In der Praxis müssen aber noch viele andere Aspekte berücksichtigt werden.

Wenn die Familie beispielsweise in einem energetisch sanierten Haus lebt, erhöht sich der Miethöchstbetrag künftig um eine Klimakomponente: plus 19,20 Euro bei einer Person, plus 24,80 Euro bei zwei Personen, plus 29,60 Euro bei drei Personen, plus 34,40 Euro bei vier Personen. Entsprechend erhöht sich das Wohngeld.

Wohngeld – Hier finden Sie Hilfe Das Bundesbauministerium bietet auf seiner Homepage einen vorläufigen Wohngeldrechner an, mit dem man zunächst feststellen kann, mit welcher Summe zu rechnen ist. Kiel ist darin der Mietenstufe 5 zugeordnet. Die Stadt Kiel hat auf ihrer Internetseite kiel.de unter Rund ums Wohngeld in der Landeshauptstadt Kiel alle Informationen zum Wohngeld und zur Antragstellung zusammengetragen. Erst- und Wiederholungsanträge auf Mietzuschüsse können online gestellt werden. Alle anderen Anträge müssen derzeit noch in Papierform gestellt werden. Antragsformulare liegen im fünften Stock des Neuen Rathauses am Stresemannplatz 5 aus. Wer Hilfestellung benötigt, kann über das städtische Portal online einen Termin in der Wohngeldabteilung buchen.

Außerdem verringert sich das anzurechnende Brutto-Einkommen um jeweils zehn Prozent, wenn davon Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden. Für die vierköpfige Beispielfamilie bedeutete das, dass nur noch 2100 Euro Einkommen angerechnet werden – entsprechend höher fällt der Wohngeldbetrag aus.

Hinzu kommen Freibeträge für 100-prozentige Schwerbehinderung (1800 Euro), Alleinerziehende (1320 Euro) und Grundrentenbezieher (224,50 Euro). Sie werden vom anzurechnenden Brutto-Einkommen abgezogen. So erhöht sich das Wohngeld ein weiteres Mal.

Damit nicht genug: Vom 1. Januar an können auch Heizkosten bezuschusst werden. Mit 96 Euro bei einer Person, 124 Euro bei zwei Personen, 148 Euro bei drei Personen, 172 Euro bei vier Personen. Auch das wird dann auf das Wohngeld aufgeschlagen.

Alles muss geprüft, berechnet und beschieden werden

All das muss im Amt für Wohnen und Grundsicherung geprüft, berechnet und am Ende rechtssicher beschieden werden. Die abschließende Bearbeitung könne in komplizierten Fällen mehrere Stunden in Anspruch nehmen, sagt Ihms. „Die Veränderung ist enorm.“

Die 55-Jährige sorgt sich um ihre Mitarbeiterinnen. „Die Erwartungshaltung ist hoch, der Druck wird groß“, prognostiziert sie. „Die hohe Arbeitsbelastung wird kommen. Wir müssen lernen, damit umzugehen.“

Die Wohngeldabteilung hat 30 Stellen, davon aber nur 18 für die Wohngeldsachbearbeitung. Fünf Mitarbeiterinnen sind für Bildungs- und Teilhabeleistungen sowie den Publikumsverkehr zuständig, je zwei für die Widerspruchsbearbeitung und das Rückforderungsmanagement. Hinzu kommen zwei Sachbereichsleiterinnen und die Abteilungsleiterin. Außerdem gibt es sieben studentische Hilfskräfte, die Daten erfassen und Akten anlegen.

Neun neue Stellen sind sicher, 50 weitere beantragt

Im städtischen Stellenplan 2023 sind neun weitere Stellen für die Wohngeldabteilung vorgesehen. In dieser Woche führt Ihms 30 Auswahlgespräche. Unter den Bewerbungen sind keine einschlägig ausgebildeten Verwaltungsfachkräfte, sondern ausschließlich Quer- und Seiteneinsteiger, die eingearbeitet werden müssen.

Ihms befürchtet, dass neun neue Stellen nicht reichen werden, um der erwarteten Antragsflut und der komplizierteren Rechtslage Herr zu werden. Die Abteilungsleiterin hat deshalb ein Auge auf die 50 „Flex-Stellen“ geworfen, die die Ratsversammlung für 2023 beschlossen hat und die je nach Bedarf flexibel in unterschiedlichen Ämtern und Abteilungen eingesetzt werden sollen. Ihms hat gleich mal alle 50 für ihre Abteilung beantragt.

Sozial- und Wohnungsdezernent Gerwin Stöcken. © Quelle: Frank Peter (Archiv)

Für den Kieler Sozial- und Wohnungsdezernenten Gerwin Stöcken (SPD) ist es „selbstverständlich, dass wir alles tun, die Überbrückungszeit von Antragstellung bis zur Entscheidung so gering wie möglich zu halten“. Der Stadtrat sagt: „Es darf nicht sein, dass mögliche Umsetzungsprobleme auf dem Rücken unserer Kieler Bürgerinnen und Bürger ausgetragen werden.“