﻿Mehrere Verletzte bei Gas-Alarm in Kieler Wohnhaus

Kiel. Eine zu hohe Konzentration von Kohlenmonoxid sorgte in einem Mehrfamilienhaus im Kronshagener Weg für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst. Drei Bewohner brauchten Hilfe.

Gegen 17.30 Uhr hatte es am Dienstagabend zuerst einen Einsatz des Rettungsdienstes gegeben. Bewohner in dem Mehrfamilienhaus nahe der Kreuzung zum Westring klagten über Beschwerden. Beim Betreten der Wohnung lösten dann die Warngeräte an den Uniformen der Rettungssanitäter Alarm aus. Die Konzentration von Kohlenmonoxid war in der Wohnung zu hoch.

„Daraufhin wurden Kräfte nachgefordert. Wir haben wegen der vielen Bewohner entsprechend reagiert“, sagt Stefan Plücker vom Direktionsdienst der Berufsfeuerwehr.Einsatzkräfte der Haupt- und Ostwache der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Russee und Einsatzkräfte des Löschzugs Gefahrgut rückten an.

Zwölf Bewohner vom Rettungsdienst untersucht

Der Kronshagener Weg wurde stadtauswärts voll gesperrt und auch auf dem Westring wurden Fahrzeuge in Bereitschaft gestellt. 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort.

Die Messungen der Feuerwehr ergaben in einer Wohnung tatsächlich eine erhöhte Konzentration des gefährlichen Gases. Alle drei Bewohner erlitten dadurch Verletzungen. Einer der Bewohner kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Zwei der drei betroffenen Bewohner verweigerten den Transport ins Krankenhaus und wurden auf eigenen Wunsch vor Ort wieder aus der Obhut des Rettungsdienstes entlassen. Der Rettungsdienst sichtete insgesamt zwölf Bewohner des Hauses.

Als Ursache für den Gasalarm wird nach KN-Informationen eine Heizungsanlage in der Wohnung vermutet. Die Feuerwehr alarmierte deshalb die zuständige Wohnungsgesellschaft Vonovia und die Stadtwerke Kiel.

Nach der Kontrolle der Wohnungen in dem betroffenen Haus und dem Nachbarhaus durften gegen 19 Uhr alle Bewohner wieder in die Wohnungen zurück.

Weitere Einsätze in Mettenhof und Elmschenhagen

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten aber nur sehr kurz Ruhe. Um 19.40 Uhr mussten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Russee gleich wieder ausrücken.

In Mettenhof gab es in der Helsinkistraße in einem Mehrfamilienhaus eine Rauchentwicklung. Hier war der Einsatz aber schnell beendet. Es war aber nur ein angebranntes Essen. Genauso wie bei einem weiteren Einsatz in Elmschenhagen.