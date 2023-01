﻿Mehrere Einbrüche in Kiel: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Drei Einbrüche in die Lagerräume einer Firma am Bahnhof Kiel: Die Polizei hat einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Eine Streife hatte den Mann auf Videoaufnahmen wiedererkannt.

Eine Streife der Bundespolizei hat auf Videoaufnahmen einen Tatverdächtigen erkannt und ihn daraufhin festgenommen. Der Mann soll drei Mal in Lagerräume einer Firma am Bahnhof eingebrochen zu sein.

Kiel. Nach drei Einbrüchen in die Lagerräume einer Firma am Bahnhof Kiel hat die Bundespolizei am Dienstagabend einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Eine Streife hatte den Mann demnach auf Kamera-Aufnahmen wiedererkannt und gefasst. Bei seiner Festnahme fand die Polizei auch eine geringe Menge Betäubungsmittel.

Der erste Einbruch ereignete sich laut Polizei am 6. Januar 2023. Ein Mitarbeiter der Firma stellte gegen 1.30 Uhr fest, dass mehrere gefüllte Getränkeflaschen aus den Kellerräumen der Firma am Bahnhof Kiel entwendet wurden. Der Täter verschwand unerkannt in der Umgebung des Bahnhofes.

Einbrüche in Lagerräume in Kiel: Täter klaut Getränkeflaschen

Am 9. Januar zwischen 21 Uhr und 1.10 Uhr des Folgetages soll ein Unbekannter die Tür zu den Lagerräumen aufgedrückt und erneut Flaschen gestohlen haben. Gegen 1.15 Uhr habe ein Mitarbeiter die Bundespolizei alarmiert. Im Zuge der Beweissicherung erkannten die Beamtinnen und Beamten auf einem Überwachungsvideo der Deutschen Bahn einen Tatverdächtigen.

Ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma meldete demnach am 10. Januar gegen 5 Uhr erneut einen Einbruch in die Lagerräume. Auf dem Weg hinaus hatte der Täter laut Polizei eine Wasserflasche verloren. Auf Videoaufnahmen wurde derselbe Tatverdächtige identifiziert, der auf dem Weg zu den Lagerräumen gewesen war.

Polizei erkennt Tatverdächtigen auf Videoaufnahmen am Bahnhof wieder

Auf Aufnahmen vom Haupteingang des Bahnhofs erkannte die Polizei am Dienstag gegen 23.35 Uhr den Tatverdächtigen wieder und suchte ihn. Bei der Kontrolle wurde eine Crackpfeife und eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Gegen den Mann wurden Strafanzeigen gestellt.