﻿Mensa I am Westring: So schmeckt es in Kiels größter Uni-Kantine

Seit Neuestem darf sich Kiels Uni-Mensa mit dem zweifelhaften Prädikat schmücken, zu den teuersten Hochschul-Kantinen Deutschlands zu zählen. Aber wie schmeckt es da eigentlich? Ein kulinarischer Mensatest.

Kiel. Auf dieses Prädikat wäre auch in weniger inflationären Zeiten kein Studentenwerk stolz: Laut einer aktuellen Untersuchung des privaten Krankenversicherers Ottonova zählt die Mensa der Kieler Christian-Albrechts-Universität zu den teuersten Hochschul-Kantinen Deutschlands. Während das sie betreibende Studentenwerk Schleswig-Holstein den Durchschnittspreis von 3,33 Euro für ein Studi-Essen zu rechtfertigen sucht, provoziert das Studienergebnis natürlich auch eine ganz andere Frage: Wie schmeckt es da eigentlich?

Sie führt mich an einem dieser Hochsommertage in die kolossalische Mensa I am Westring, in der trotz Lunchtime kaum Betrieb herrscht. Ach ja, Semesterferien! Was macht man als Student da eigentlich noch mal? Büffeln, jobben, urlauben? Essen gehen auf jeden Fall eher nicht. Daher befinde ich mich rasch inmitten der Ausgabezone, wo man an allen Schaltern freundlich empfangen wird.