﻿Kesselhaus in Kiel wird erste rein vegetarische Hochschul-Mensa in SH

Kiel. Schweineschnitzel, Hähnchenbruststreifen, Truthahn-Burger oder Hähnchengyros: Diese Gerichte stehen in der kommenden Woche auf dem Speiseplan der Mensa Kesselhaus. Es sind die letzten Mahlzeiten mit Fleisch. Ab dem 4. Oktober bietet das Studentenwerk auf dem Campus der Muthesius Kunsthochschule ausschließlich fleischlose Speisen an. Das Kesselhaus ist damit die erste rein vegetarische und vegane Hochschulmensa in Schleswig-Holstein.

Die Gäste haben künftig die Wahl zwischen drei vegetarischen oder veganen Mahlzeiten. Desserts werden komplett auf vegan umgestellt. „Wir haben uns bewusst für diese Neuausrichtung entschieden, weil unser vegetarisches Angebot insbesondere in der Mensa Kesselhaus auf hohe Resonanz stößt“, sagt Hochschulgastronomie-Leiterin Meike Gallert.

Mensa Kesselhaus: Vegetarische Speise sind im Trend

Im ersten Halbjahr 2023 waren 66 Prozent der verkauften Speisen an der Kunsthochschule vegetarisch oder vegan, was über dem Landesdurchschnitt in Höhe von 58 Prozent liegt. In der Mensa Kesselhaus werden laut Studentenwerk-Sprecherin Kerstin Klostermann im laufenden Semester pro Tag durchschnittlich etwa 200 Gerichte verkauft.

„Am Ostufer wird deutlich mehr Fleisch gegessen“, sagt Martin Jürgensen. Der Koch beim Studentenwerk ist als Springer in verschiedenen Mensen in Kiel im Einsatz. Die Mensa in Gaarden an der Technischen Fakultät hätte sich möglicherweise weniger geeignet als die Kunsthochschule, um nur noch veganes Essen anzubieten.

Vegetarische Mensa: Asta beim neuen Speiseplan einbezogen

Bei den Muthesius-Studierenden kommt der reine Veggie-Speiseplan überwiegend positiv an. „Das ist eine sehr gute Entscheidung“, sagt Lina Kaltenberg vom Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta). Sie lobt insbesondere den Austausch mit der Mensa und dem Studentenwerk. „Wir wurden einbezogen und gefragt, ob wir mehr vegetarisches Essen wollen.“

Auch der Asta der Christian-Albrechts-Universität ist zufrieden. „Wir sehen eine gute Gelegenheit, so die Annahme einer vegetarischen Mensa in Erfahrung zu bringen, welche bereits durch verschiedene Initiativen gefordert wird“, sagen die Asta-Vorsitzenden Laura Falk und Stella Thomsen. „Die Nachfrage nach vegetarischen oder veganen Gerichten ist in den letzten Jahren gestiegen. Ein bewussterer Umgang mit der eigenen Ernährungsweise ist bei vielen Studierenden eingetreten.“

Diese Entwicklung bestätigt Manuela Höppner, Leiterin des dreiköpfigen Teams in der Mensa Kesselhaus. „Als wir vor zehn Jahren eröffnet haben, gab es noch keine veganen Speisen.“ Auch der Anteil an vegetarischen Gerichten war geringer.

Mensa an der Muthesius Kunsthochschule genießt guten Ruf

„Für uns als Köche ist es eine Herausforderung, aber auch eine Umstellung, die Spaß macht“, sagt Martin Jürgensen mit Blick auf die neuen Gerichte, die demnächst zubereitet werden müssen. Unter Studierenden genießt die Mensa Kesselhaus einen guten Ruf – zumindest geschmacklich. „Es wird viel experimentiert und ausprobiert. Man merkt, dass die Köche Lust haben zu kochen“, sagt Lina Kaltenberg.

Sorgen bereitet den Studierenden, dass die Preise weiter steigen könnten. Die Mensen in Kiel gehören zu den teuersten in Deutschland. Vegane Nuggets mit Kartoffelspalten und Cocktailsauce, die am Montag auf dem Speiseplan stehen, kosten 3,45 Euro. Gnocchi mit Brokkoli und Gorgonzolasauce (Dienstag) 3,55 Euro. „Dafür sind die Portionen manchmal etwas klein“, sagt Malin Körner. Teurer soll es nicht werden, verspricht Kerstin Klostermann. „Die Preise bleiben gleich.“

Mit der ersten rein vegetarisch-veganen Mensa will das Studentenwerk auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. „Die klimagerechte Angebotsumstellung ist ein konsequenter Schritt im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsaktivitäten“, sagt Gastronomie-Leiterin Gallert. „Wie viel CO2 wir durch den kompletten Verzicht auf Fleisch in der Mensa Kesselhaus einsparen, können wir aktuell leider nicht benennen“, sagt Kerstin Klostermann. „Mittelfristig planen wir, die einzelnen Gerichte mit einem CO2-Fußabdruck zu kennzeichnen. Jedoch sind hierfür noch verschiedene Vorarbeiten nötig.“

