Weil es Kritik von Eltern und Schülern über die Qualität des Mensaessens und die fehlende Menü-Auswahl gab, trennt sich die Stadt Kiel zu den Sommerferien von einem ihrer Schulcaterer. Aramark versorgte bisher 21 Schulen in Kiel.

Kiel. Auf dem Speiseplan in der Mensa der Goethe-Grundschule steht an diesem Mittag Szegediner Gulasch oder Frühlingsrolle mit Gemüsereis. Das Urteil fällt gemischt aus: „Ich habe ein bisschen Reis gegessen und mir das Fleisch rausgepickt“, sagt Drittklässlerin Stella. Die neunjährige Linnea hat nur eine Gabel voll Frühlingsrolle probiert. „Eigentlich mag ich Frühlingsrollen – wir bestellen zu Hause manchmal asiatisch – aber die hier schmecken mir nicht“, sagt Josefine. Der Reis sei aber lecker. Elise hat sich lieber von zu Hause eine Brotdose mitgebracht. Wenn sie mit ihrer Mutter die Menüs für die Bestellung durchgehe, finde sie oft nichts, was sie mag.