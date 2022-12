﻿Wie beliebt sind die Mensen in Schleswig-Holstein? Was sich die Gäste wünschen

Veganes Essen hat in den Hochschul-Mensen in Schleswig-Holstein einen hohen Stellenwert: Bei einer Befragung gaben 56 Prozent der Gäste an, dass ihnen ein veganes Angebot wichtig sei. Die Umfrage des Studentenwerks lieferte einige weitere spannende Ergebnisse.

56 Prozent der befragten Studierenden in Schleswig-Holstein ist wichtig, dass täglich ein vollständig veganes Gericht auf der Speisekarte der Mensa steht.

Kiel. Die Mehrheit der Mensa-Gäste an Schleswig-Holsteins Hochschulen sieht ein veganes Angebot als wichtig an. Das ist das Ergebnis einer Zufriedenheitsumfrage des Studentenwerks Schleswig-Holstein. 20 Mensen, Cafeterien und Café Lounges in Kiel, Lübeck, Flensburg, Heide und Wedel wurden dabei im Hinblick auf die Qualität der Bereiche Angebot, Service und Räumlichkeiten untersucht. Insgesamt nahmen bei der im Mai durchgeführten Online-Befragung 5266 Personen teil.

In Bezug auf die Wichtigkeit des veganen Angebots gaben 56 Prozent der Befragten an, dass es ihnen sehr oder eher wichtig ist, dass täglich ein vollständig veganes Gericht oder ein veganer Snack zur Wahl steht. Ein Punkt, der laut Hochschulgastronomie-Leiter Torsten Schmidt bereits erfüllt ist. Verbesserungspotential sehen die Befragten allerdings bei der Größe und Vielfalt des Angebots. „Hieran arbeiten wir kontinuierlich“, so Schmidt. „Wir werden das Angebot auch weiterhin ausbauen.“

Drei Kieler Mensen besonders beliebt

Die Gesamtzufriedenheit mit den Mensen des Studentenwerks liegt laut Umfrage auf einem guten Niveau (Note 2,3). Besonders zufrieden sind die Befragten mit dem Service (Note 1,7) und den Räumlichkeiten (Note 1,9). Das Angebot schneidet mit der Gesamtnote 2,5 ab. Im Vergleich der Standorte in Kiel zeigen sich die Café Lounges und Cafeterien I und II auf dem Campus der CAU sowie das American Diner auf dem Campus der Fachhochschule Kiel mit überdurchschnittlichen Werten in der Gesamtzufriedenheit.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in der Hochschulgastronomie derweil noch zu spüren. 50 Prozent der Befragten, deren Wohn- oder Arbeitsort schon vor Corona in den Studentenstädten war, gaben an, die gastronomischen Einrichtungen heute seltener als vor der Pandemie zu besuchen.

Ein Ergebnis, das sich in den tatsächlichen Gästezahlen widerspiegelt. Schmidt erklärt, dass mit Start des Wintersemesters wieder deutlich mehr, aber noch nicht so viele Gäste wie früher kommen. Unter anderem durch attraktive Aktionsangebote wolle das Hochschulgastronomie-Team wieder mehr Menschen anlocken.