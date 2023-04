﻿Im Kieler Mercato Italiano trifft italienische Küche auf Motorsport-Atmosphäre

Das Mittagsrestaurant Mercato Italiano zählt in Kiel zu den Geheimtipps. Inhaber Mauro Del Bello hat in der Tonberghalle einen Ort geschaffen, an dem die Gäste italienische Küche zwischen historischen Porsches genießen können. Wird in der Küche auch entsprechend Gas gegeben?

Hat mit dem Mittagsrestaurant Mercato Italiano in der Kieler Tonberghalle einen besonderen Ort für italienische Küche geschaffen: Inhaber Mauro Del Bello.

Kiel. Für einen ersten Eindruck von der Güteklasse eines Restaurants reicht mitunter ein tiefer Atemzug. Riecht es gut, schmeckt das Essen meist ebenso. Riecht es schlecht, dürfte es sich wohl anders verhalten.

Würde man allerdings das Mercato Italiano auf diese Weise testen, führte dies unweigerlich auf den Holzweg. Denn Gummigeruch steht gemeinhin nicht für Gaumenfreuden. Hier allerdings trägt er zum Charme des Mittagsrestaurants in der Tonberghalle bei. Für die Kulisse sorgt in seinem Gastraum eine Reihe historischer Fahrzeuge von Porsche, die zu dem hier ebenfalls beheimateten Autohändler gehören.

Bei der Einrichtung des Hallenrestaurants hat sich Inhaber Mauro Del Bello diese Nachbarschaft bewusst zunutze gemacht. Viele Elemente – beispielsweise die Lampenschirme – nehmen Bezug auf den Motorsport. Wer hier einkehrt, macht somit auch einen kulinarischen Boxenstopp.

Dass hier zur Mittagszeit stets munterer Trubel herrscht, hängt überdies mit der breiten Fanbase zusammen, die das ursprünglich als reines Feinkostgeschäft betriebene Mercato Italiano in Kiel hat. Seit 1995 verkauft Mauro Del Bello hier italienische Spezialitäten. Die familiäre Gastfreundschaft, die er der Kundschaft in seinem Geschäft vermittelt, zeichnet auch das 2015 eröffnete Restaurant aus.

Und wie isst man hier? Auf der Speisekarte des von Dienstag bis Sonnabend geöffneten Mercato Italiano finden sich jeweils drei Tagesgerichte. Dazu kommt eine große Auswahl an Pizzen sowie eine überschaubare Anzahl von Desserts und Vorspeisen. Ich bestelle bei meinem ersten Besuch Bruschetta (6,50 Euro) und erwarte die drei Scheibchen Brot, die sonst beim Italiener üblich sind. Stattdessen kommen vier üppig mit Tomaten belegte XXL-Scheiben, die als Vorspeise locker für zwei bis vier Personen reichen würden.

Mercato Italiano in Kiel: Die Pasta gibt es auch im Laden

Positiv fällt hier das frisch geröstete Brot auf. Auch das Olivenöl ist von guter Qualität. Die Tomaten allerdings verfügen über wenig Eigengeschmack. Womöglich im Hinblick auf die Tatsache, dass hier viele Gäste nach dem Lunch wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren, ist auch nicht allzu viel Knoblauch im Spiel. Da liegt der Griff zu Salz und Pfeffer nahe.

Mutiger gewürzt ist das Hauptgericht, Pasta Calabrese (9,90 Euro): Die hierfür typische scharfe Tomatensauce ist angenehm feurig, große Brokkolistücke sorgen für Biss, und auch die Nudeln sind al dente. In Anbetracht des Preisgefüges darf man hier keine frische Pasta erwarten. Aber die italienische Traditionsmarke Granoro, die es auch im Laden nebenan gibt, bietet eine solide Qualität. Gleiches gilt für den Parmesan-Käse.

Die Panna cotta zum Abschluss (4,50 Euro) macht ebenfalls Spaß. Und weil man im Mercato Italiano eine sehr süße Karamellsauce als Topping einsetzt, ist es gut, dass der Zucker bei der Panna cotta selbst zurückhaltend dosiert wurde. Alles in allem: ein guter Mittagstisch, der durch die besondere Atmosphäre des Restaurants trotz seiner kulinarischen Bodenständigkeit über Erlebniswert verfügt.

Bei meinem zweiten Besuch tags darauf bietet sich dasselbe Bild: ein voller Gastraum, emsig wieselndes Personal und eine Atmosphäre, die nicht zu schlagen ist. Aus guten Gründen verzichte ich dieses Mal auf die Vorspeise und bestelle eine Pizza Milano (10,30 Euro). Auch wenn ihr Rand stellenweise schon arg verbrannt ist, begeistert mich der fluffige Teig. Die würzige italienische Salami unterstreicht erneut, dass insbesondere auf die auch im Laden angebotenen Produktqualitäten im Mercato Italiano Verlass ist.









Hinsichtlich der schwarzen Außenbezirke der Pizza lasse ich auch deshalb mildernde Umstände walten, weil sie so stattlich dimensioniert ist, dass ich mir den Rest wie viele andere Gäste auch mit auf den Heimweg geben lasse.

Das Tiramisu (4,50 Euro) ist ebenso wie die Panna cotta preislich fair kalkuliert, übertrifft hinsichtlich der Komposition aber trotzdem manch anderes, das mir bei vorhergegangenen Tests italienischer Restaurants in Kiel vor den Löffel kam. Und der Espresso (1,80 Euro) ist im Mercato Italiano nicht nur preiswert, sondern auch so voller Röstaromen, dass sie in Verbindung dem Reifengeruch für einen Hauch von Formel eins sorgen.

Fazit: So schmeckt es im Mercato Italiano

Das Mercato Italiano ist ein Ort, an dem man in Kiel unbedingt einmal gegessen haben sollte. Die italienische Mittagsküche zeigt sich hier auf solidem Niveau, bekommt aber durch die Atmosphäre einen ganz besonderen Twist. Und die Pizza spielt in Kiel ganz vorne mit.

Öffnungszeiten Mercato Italiano in Kiel

Mercato Italiano, Tonberg 1, 24113 Kiel, Tel. 0431/687713, www.mercatoitaliano.de, Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonnabend 11.30 bis 14.30.