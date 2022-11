Nach einer Messerattacke in der Nacht von Freitag auf Sonnabend am Ziegelteich in Kiel sucht die Polizei Zeugen. Bei der Tat, bei der auch in Richtung eines möglichen homophoben Hintergrunds ermittelt wird, wurden mehrere Männer verletzt. Für die Ergreifung der Täter wurde eine Belohnung ausgesetzt.

Nach der Messerattacke am Wochenende am Ziegelteich in Kiel sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Sie werden gebeten, sich telefonisch zu melden.

Messerattacke am Ziegelteich in Kiel: Polizei sucht Zeugen

Kiel. Nach der Messerattacke am Ziegelteich in Kiel sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. In der Nacht von Freitag auf Sonnabend kam es laut Polizei vor der Bar Mum & Dad zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Menschen Stich- und Schnittverletzungen erlitten. Ein Mann wurde zudem durch Schläge verletzt. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdelikts laufen, eine Belohnung wurde ausgesetzt.

Nach Zeugenaussagen habe sich eine Gruppe von drei Männern gegen 1.30 Uhr auf dem Gehweg direkt vor der Bar aufgehalten, als eine drei- bis vierköpfige Gruppe an ihnen vorbeigegangen sei. Es sei zunächst zu Beleidigungen, ausgehend von der hinzugekommenen Gruppe, gekommen. Thema seien offenbar die lackierten Fingernägel eines der Geschädigten gewesen. Deshalb wird auch in Richtung eines möglichen homophoben Hintergrunds ermittelt, so ein Polizeisprecher.

Zustand des durch die Messerattacke lebensbedrohlich verletzten Mannes ist stabil

Ein 23-Jähriger habe laut Zeugen noch versucht, zwischen den Gruppen zu schlichten. Im weiteren Verlauf sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der zumindest ein Tatverdächtiger ein Messer eingesetzt haben soll. Der 23-Jährige erlitt eine zunächst lebensbedrohliche Stichverletzung am Oberkörper. Sein Zustand ist laut Polizei mittlerweile stabil. Rettungskräfte versorgten vor Ort zudem zwei weitere Männer mit oberflächlichen Schnittverletzungen an den Armen sowie einen Mann, der durch Schläge im Gesicht verletzt wurde.

Die Gruppe Tatverdächtiger sei nach Zeugenaussagen im Anschluss an die Auseinandersetzung in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Tatverdächtigen werden als Mitte 20 Jahre alt und vermutlich südeuropäischer Herkunft beschrieben.

Staatsanwaltschaft Kiel lobt Belohnung in Höhe von 2000 Euro aus

Zeuginnen und Zeugen, die noch nicht von der Polizei befragt wurden und die Angaben zum Hergang oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0431/160-3333 bei der Kripo zu melden. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 2000 Euro ausgesetzt.