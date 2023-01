Messerattacke im Zug Kiel – Hamburg: Sperrung der Bahnstrecke aufgehoben

Eine Bluttat überschattet die guten Nachrichten

Die tödliche Messerattacke in einem Zug von Kiel nach Hamburg am Mittwoch hat sämtliche Nachrichten überlagert. Wir berichten digital und in der gedruckten Ausgabe morgen ausführlich über die Hintergründe der schrecklichen Bluttat. Dabei geraten die guten Nachrichten für die Stadt in den Hintergrund.