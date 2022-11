Messerattacke am Ziegelteich in Kiel: Polizei sucht Zeugen

Nach einer Messerattacke in der Nacht von Freitag auf Sonnabend am Ziegelteich in Kiel sucht die Polizei Zeugen. Bei der Tat, bei der auch in Richtung eines möglichen homophoben Hintergrunds ermittelt wird, wurden mehrere Männer verletzt. Für die Ergreifung der Täter wurde eine Belohnung ausgesetzt.