﻿Messerattacke in Kiel: Zeugen bestätigen homophobes Motiv – tiefe Betroffenheit

An der Einmündung zur Langen Reihe in Kiel wurden am Sonnabend drei Menschen durch Messerstiche verletzt.

Nach der Auseinandersetzung am Ziegelteich in der Nacht zum Sonnabend in Kiel deuten immer mehr Zeugenaussagen auf einen homofeindlichen Hintergrund hin. Wie die Polizei bestätigt, wird auch in diese Richtung ermittelt. Auslöser für die Messerstecherei sollen die lackierten Fingernägel eines der Opfer gewesen sein.

