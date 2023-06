Großeinsatz der Polizei

Bei einer Messerstecherei in der Helsinki-Straße in Mettenhof wurde am Sonnabend ein Mann verletzt.

In einem Wohnhaus in Mettenhof wurde am Sonnabend ein Mensch schwer verletzt. Ein Arbeitskollege hatte den Mann mit einem Messer attackiert. Anlass war ein Streit in einem Reihenhaus.

