﻿Messerattacke in Kiel: So ist der Stand der Ermittlungen

An der Kreuzung von Lange Reihe und Ziegelteich kam es in der Nacht zu Sonnabend zu dem Streit, der in eine lebensgefährliche Messerattacke mündete. Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen die Ereignisse aufzuklären.

Kiel. Der Zustand des 23-jährigen Opfers der lebensgefährlichen Messerattacke am Ziegelteich ist stabil. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Kiel am Montag mit. Die Behörden versuchen nun, die Verdächtigen zu finden und die Geschehnisse aus der Nacht zu Sonnabend weiter aufzuklären. Dazu zählt auch die Frage, ob bei der Messerattacke ein homophobes Motiv eine Rolle gespielt hat. Zeugen werden gesucht, eine Belohnung ist ausgesetzt.

Zumindest grob können die Behörden den Ablauf der Streitigkeiten vor der Kieler Bar Mum & Dad inzwischen skizzieren. Doch die Ermittlungen wegen einer versuchten Tötung stehen noch am Anfang. Vor allem sollen jetzt weitere Schilderungen helfen, die Verdächtigen zu fassen und ihre Motivation zu rekonstruieren.

Nacht am Ziegelteich in Kiel: Was ist genau bekannt?

Die bisherigen Angaben von vor Ort bringen die Ermittlerteams zu folgender Annahme: Eine dreiköpfige Männergruppe im Alter von 23 bis 27 Jahren habe gegen 1.30 Uhr auf dem Gehweg vor dem Lokal gestanden. Aus einer hinzugekommenen drei- bis vierköpfigen Gruppe seien dann Beleidigungen gefallen.

Ein weiterer 23-Jähriger sei dann hinzugetreten und habe versucht, zwischen den Gruppen zu schlichten. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, während der mindestens ein Verdächtiger ein Messer eingesetzt haben soll.

Durch einen Stich am Oberkörper wurde der 23-jährige Schlichtende zunächst lebensgefährlich verletzt. Der notärztliche Einsatz rettete ihm offenbar das Leben. Ein weiterer 23-Jähriger erlitt oberflächliche Schnittverletzungen. Ein 27-Jähriger wurde durch Schläge im Gesicht verletzt.

Was kann zu den Verdächtigen gesagt werden?

Die Mitglieder der verdächtigen Gruppe sollen ebenfalls um die Mitte 20 sein. Zeugen sprechen von einer vermutlich südeuropäischen Herkunft. „Konkretere Angaben konnten bislang nicht gemacht werden“, erklärten Polizeisprecher Matthias Arends und Oberstaatsanwalt Michael Bimler.

Polizeisprecher Matthias Arends zufolge ergeben die Zeugenaussagen bisher kein klares Bild zur Flucht der Verdächtigen vom Ziegelteich. © Quelle: Ulf Dahl (Archiv)

Den Zeugen zufolge ist die Gruppe in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine anschließende Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen blieb erfolglos, so die Polizei. Die Angaben der Zeugen hätten in dem Zusammenhang kein klares Bild ergeben, wie die Verdächtigen geflohen seien, so Arends. Bei einer nächtlichen Auseinandersetzung vor einem Lokal seien die Aussagen häufig schwierig, erläuterte Bimler.

Wie konkret ist das homophobe Motiv?

Für erhebliche Aufmerksamkeit und Solidaritätsbekundungen sorgte am Wochenende die Bestätigung der Behörden, dass auch ein homophobes Motiv geprüft werde.

Am Montag äußerten sich Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung zunächst nicht explizit dazu. Die Schilderung vielmehr: Die ersten Befragungen hätten ergeben, dass der Streit seinen Ursprung offenbar fand, weil ein Opfer hinsichtlich seiner lackierten Fingernägel beschimpft wurde.

Oberstaatsanwalt Michael Bimler bestätigt, dass ein homophober Hintergrund der Tat weiter geprüft werde. © Quelle: Frank Peter (Archiv)

Auf Nachfrage erläuterte Oberstaatsanwalt Bimler: „Bei den Zeugenaussagen geht es jetzt natürlich auch darum, das Motiv weiter zu klären.“ Ein homophober Hintergrund der Attacke werde in diesem Zusammenhang weiter geprüft. Sollte er sich bestätigen, könne er Einfluss auf die Strafzumessung haben.

Wie gehen die Ermittlungen weiter?

Polizei und Staatsanwaltschaft rufen alle Personen auf, die zum Ereignis vor Ort bisher nicht befragt wurden, sich zu melden. Die Kriminalpolizei Kiel nimmt unter Tel. 0431/160-3333 Hinweise entgegen. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat für Hinweise, die zur Festnahme der Verdächtigen führen, eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt.

Wie reagiert die Gesellschaft in Kiel?

Das in Rede stehende homophobe Motiv der Tat hat am Wochenende in Kiel für Entsetzen gesorgt. Die Betreibenden der Bar und hiesige Politiker äußerten sich bestürzt, forderten einen gesellschaftlichen Aufschrei. Fridays for Future hat für den Montag eine Mahnwache gegenüber der Bar für 19 Uhr angekündigt. Der Aufruf wurde bereits von zahlreichen Akteuren geteilt.

Auch die Landeshauptstadt Kiel hat reagiert: Als Zeichen gegen Homophobie ist auf dem Rathausbalkon die Regenbogenflagge gehisst worden. „Ich bin entsetzt, dass in unserer weltoffenen Stadt Kiel diese Gewalttat geschehen ist. Mit der Regenbogenflagge setzt Kiel ein Zeichen der Solidarität mit der LGBTQIA-Community“, äußert sich Oberbürgermister Ulf Kämpfer.