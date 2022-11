Dieses Verbrechen hat Kiel aufgewühlt: Nach einer lebensbedrohlichen Messerattacke in der Nacht zu Sonnabend erschienen am Montagabend Hunderte Menschen nahe dem Tatort zu einer Mahnwache. Da die Ermittler ein homophobes Motiv prüfen, bekunden die Menschen ihre Solidarität zur sexuellen Vielfalt.

Kiel. Der Regenbogen am Montagabend in der Herbstdunkelheit von Kiel: Zu einer Mahnwache unweit des Tatorts der Messerattacke am Ziegelteich in Kiel vom Wochenende sind Hunderte Menschen erschienen. Sie sprechen sich deutlich gegen Homophobie und für eine Toleranz sexueller Vielfalt aus, weil im Rahmen der Ermittlungen auch ein schwulenfeindliches Motiv geprüft wird.