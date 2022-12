﻿Messerstiche in Container für Obdachlose in Kiel: Opfer schwer verletzt

Messerstiche in Erfrierungsschutzcontainer: Ein 25-Jähriger steht unter Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch auf einen 30-Jährigen in einem Schlafcontainer für Obdachlose in Kiel eingestochen zu haben. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Polizei wurde in der Nacht zu Mittwoch zu einem Einsatz in einem Schlafcontainer für Obdachlose in Kiel gerufen: Ein 30-Jähriger wurde durch Messerstiche schwer verletzt.

Kiel. Ein 30-Jähriger ist in Kiel in der Nacht zu Mittwoch durch Messerstiche schwer verletzt worden. Ein 25-jähriger Mann steht unter Verdacht, in einem Container für Obdachlose in der Adolf-Westphal-Straße den 30-jährigen Mitbewohner angegriffen zu haben. Der Angegriffene wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen nahmen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte noch in der Nähe des Tatorts fest.

Gegen 1.20 Uhr ging auf der Regionalleitstelle Kiel der Hinweis ein, dass es bei den Erfrierungsschutzcontainern in der Adolf-Westphal-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen sein sollte. Die Container bieten Obdachlosen in kalten Nächten einen warmen Platz. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin zum Einsatzort, wo die Beamtinnen und Beamten auf den 25-Jährigen und den 30-Jährigen trafen.

Messerstiche auf Schlafenden in Container für Obdachlose in Kiel

Nach jetzigem Ermittlungsstand soll der 25-Jährige auf den schlafenden 30-Jährigen mit einem noch unbekannten Gegenstand eingestochen haben. Der 30-Jährige habe aus dem Container flüchten und Hilfe rufen können. Zum Motiv konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Beide Männer hatten in dem Erfrierungsschutzcontainer übernachten wollen.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen den 25-Jährigen fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.