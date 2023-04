﻿Metallteil schlägt nach Sprengung in Haus ein: Nachbar schildert das Unglück in Kiel

Dass im Haus neben Horst Krömers Zuhause in Neumühlen-Dietrichsdorf am Sonntag niemand verletzt wurde, grenzt an ein Wunder: Ein Trümmerteil krachte nach der Kraftwerkssprengung am Kieler Ostufer mit voller Wucht in das Wohnhaus – Krömers Nachbarn hatten enormes Glück.

Kiel. Die Sonne scheint auf das weiße Wohnhaus, das am Hang an der Brodersdorfer Straße in Neumühlen-Dietrichsdorf liegt. Dass seine Bewohner – ein junges Paar mit zwei kleinen Kindern – am Sonntagabend in größter Lebensgefahr schwebten, ist von außen nicht zu erkennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nur ein abgeklebtes Fenster unter einem Vordach neben der Eingangstür erinnert noch an den ebenso bizarren wie gefährlichen Vorfall vom Wochenende: Bei der Sprengung von Bauwerken am Gemeinschaftskraftwerk Kiel flog ein tellergroßes Trümmerstück gut 1,5 Kilometer weit – und schlug in die Hauswand ein. Durch riesiges Glück kam dabei niemand zu Schaden. Die junge Familie hatte sich zu dem Zeitpunkt im Untergeschoss des Gebäudes aufgehalten.

Nach Sprengung: Metallstück durchschlägt Fenster und zerfetzt innen die Hauswand

Das hat ihnen offenbar das Leben gerettet. Denn auch wenn von außen kaum etwas erkennbar ist: Das Metallstück flog durch ein Fenster und zerfetzte von innen geradezu die Hauswand. Splitter flogen durch das ganze Erdgeschoss. Die Spuren sind innen noch deutlich zu sehen. Auch die Haustür ist kaputt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema Altes Kraftwerk auf dem Ostufer Kostenpflichtig  Trümmerteil von Sprengung in Kiel: Zufall rettet Familie das Leben

„Das Teil hätte überall einschlagen können. In jedem Haus, auf jeder Straße, das ist echt gemeingefährlich“, sagt Nachbar Horst Krömer sichtlich erschüttert. Er selbst hatte den Einschlag nicht direkt mitbekommen. „In meinem Unterbewusstsein hatte ich so etwas wie einen Knall vernommen, mir aber nichts dabei gedacht“, schildert der 79-Jährige.

Die Familienmitglieder im Nachbarhaus hörten am Sonntag gegen 17.45 Uhr wiederum einen sehr lauten Knall gehört. Als sie ins Obergeschoss kamen und die enormen Schäden sahen, riefen sie sofort die Polizei. „Uns geht es allen gut“, sagte der junge Familienvater den Kieler Nachrichten.

Haus durch Trümmerstück nach Sprengung schwer beschädigt: Familie wohnt vorerst im Hotel

Das Paar will sich nach dem Schreck nicht weiter zu dem Vorfall äußern. Man fühle sich von den Verantwortlichen gut versorgt, heißt es nur. Die Familie wurde fürs Erste in einem Hotel untergebracht und bleibt dort, bis ihr Haus wieder bewohnbar ist. Am Dienstagnachmittag holten sie nur noch die wichtigsten Sachen aus ihrem demolierten Zuhause und verließen es dann auf unbestimmte Zeit.

Wie das Metallteil so weit fliegen und mit derartiger Wucht in die Hauswand krachen konnte, stellt nicht nur die Fachleute vom Sprengungsteam vor ein Rätsel. Möglicherweise könnten beim Einsturz des höheren Turms schwere Trümmer auf die Stahlträger des ersten Turms gefallen sein. Der dabei eingetretene „Katapulteffekt“, so eine These, könnte das betroffene Teil mit erheblicher Wucht nach oben weg- und in das Einfamilienhaus geschleudert haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umherfliegendes Metallstück: Nachbar war gerade mit dem Hund unterwegs

Nachbar Krömer war zum Zeitpunkt des Einschlags noch mit seiner Boxer-Hündin Unah auf der Abendrunde unterwegs. Als er wieder zurück in die Brodersdorfer Straße kam, staunte er nicht schlecht. „Es stand alles voll mit Polizei, Feuerwehr und Wagen vom Sprengkommando“, sagt der Rentner. Die ganze Nachbarschaft sei erschüttert von dem Vorfall.

Mehr zum Thema Bauwerke fielen wie berechnet Kostenpflichtig  Sprengungen beim alten Kieler Kraftwerk: Scheinbar lief alles nach Plan

„Wir wurden im Vorwege nicht einmal über die Sprengung informiert. Das wundert mich sehr, weil bei einer Bombenentschärfung doch immer gleich der ganze Stadtteil weiträumig geräumt wird“, kritisiert Krömer. Angst vor den nächsten Sprengungen, die beim alten Kohlekraftwerk noch anstehen, hat der Anwohner aber nicht. Er hoffe aber, dass dann vorab besser informiert werde.

Nach der Sprengung in Kiel: Strom in Neumühlen-Dietrichsdorf abgestellt

Auswirkungen hatte der Einschlag nach Sprengung kurzzeitig für die gesamte Nachbarschaft. „Wir hatten hier in der Straße alle keinen Strom“, sagt Krömer. Die Stromversorgung hatten die Stadtwerke gegen 18.55 Uhr routinemäßig abgestellt, nachdem zunächst von einem Gasgeruch berichtet worden war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Rund 1500 Haushalte in Neumühlen-Dietrichsdorf seien betroffen gewesen, so Stadtwerkesprecher Sönke Schuster: „Da sich kein Erdgasaustritt bestätigte, schalteten wir den Strom um 19.30 Uhr für die betroffenen Haushalte wieder an.“