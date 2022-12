﻿Mettenhof: Klimaschutzwerkstatt und Infostand beim Stadtteilfest geplant

Mettenhof. Mettenhof hat Lust auf Klimaschutz. Das wurde in der aktuellen Sitzung des Ortsbeirats überaus deutlich. Eigentlich war Sam Warmke vom Umweltschutzamt nur in das Stadtteilgremium gekommen, um das Konzept der Klimaschutzwerkstätten vorzustellen. Am Ende seines Vortrags hatte er bereits konkrete Termine zur Umsetzung und viele Fragen und Anregungen der anwesenden Bürger im Gepäck.

Die Klimaschutzwerkstätten sind eine der Maßnahmen, die die Kieler Ratsversammlung im November 2019 in einem 23-Punkte-Programm festgehalten hat, um die Klimaneutralität in der Landeshauptstadt so schnell wie möglich zu erreichen. Mit den Klimaschutzwerkstätten sollen Themen rund um den Klimaschutz zu den Bürgerinnen und Bürgern in den Stadtteilen getragen werden. „So wollen wir zeigen, dass wir es nur gemeinsam schaffen können, dass Kiel klimaneutral wird“, erläuterte Sam Warmke.

In Kieler Stadtteilen: Ein ganzer Tag rund um den Klimaschutz

Wegen der Corona-Pandemie steht das Projekt allerdings noch ziemlich am Anfang. "Bisher gab es eine Klimaschutzwerkstatt in Elmschenhagen und eine in Gaarden im Rahmen des Brunnenfestes", so Warmke. Während sich das Angebot in Gaarden auf einen Stand auf dem Vinetaplatz mit Mitmachaktionen für Kinder und Informationen unter anderem zum Energiesparen, zur Solarenergie und zur Abfallvermeidung beschränkte, hatten die Mitarbeiter des Umweltschutzamtes in Elmschenhagen einen ganzen Tag rund um das Thema Klimaschutz organisiert. "Hier gab es Vorträge, Diskussionen, Lesungen für Kinder, Bastel- und Mitmachaktionen sowie eine Exkursion zur Sprottenflotten-Station und der Mitfahrbank", berichtete Sam Warmke und schloss seinen Vortrag mit der Frage, ob auch Mettenhof Interesse an einer Klimaschutzwerkstatt hat und wie die Umsetzung hier aussehen könnte.

Die Mitglieder des Ortsbeirats sowie die anwesenden Stadtteil-Akteure und Mettenhofer Bürger waren sofort Feuer und Flamme für das Thema. „Können wir auch beides machen? Den Infostand auf unserem Stadtteilfest und dann noch einen Extra-Tag mit Vorträgen und Workshops“, wünschte sich Ortsbeirats-Vorsitzender Sönke Klettner (SPD) gleich das ganze Programm. „Wäre es möglich, bereits vorher schon mit einem extra Infostand zum Kühlgeräte-Austausch in das Mettenhofer Einkaufszentrum zu kommen“, setzte Susanne Petersen (Grüne) noch eine Anregung obendrauf.

Mettenhof will Infostand, Vorträge und Workshops

Sam Warmke zeigte sich angesichts dieses Enthusiasmus begeistert und notierte sich gleich den Termin des Stadtteilfestes. Die Idee, hier im Rahmen eines kleinen Angebots für Kinder und ersten Informationen zu Klimaschutzthemen mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und zugleich Werbung für die richtige Klimaschutzwerkstatt mit Vorträgen und Workshops im Herbst oder Winter zu machen, fand auch er sehr charmant. Zumal die ersten Bürger bereits während der Ortsbeirats-Sitzung mit konkreten Fragen zu Solarenergie in der Eigentümergemeinschaft und Wärmepumpen in Etagenwohnungen auf den Mitarbeiter des Umweltschutzamtes zukamen.

Sönke Klettner und die anderen Mitglieder des Ortsbeirats sagten Sam Warmke ihre volle Unterstützung der Aktionen zu. Auch die Mitarbeiterinnen des Stadtteilbüros wollen bei der Vorbereitung der Klimaschutzwerkstatt in Mettenhof hilfreich zur Seite stehen.

Von Katja Schweckendiek