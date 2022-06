Mietermobbing in Kiel: „Man kommt sich vor wie im schlechten Film“

Kiel. Das Mietshaus im Mühlenweg 174/176 wird aufgehübscht – laut und sichtbar. Gerade sind Arbeiter mit einem Hochdruckreiniger auf dem Dach zugange. Das Gebäude haben sie komplett eingerüstet und die Fassade schon zur Hälfte in einem hellen Grau gestrichen. Doch während das Haus schön hergerichtet wird, fühlen sich seine Bewohner hässlich behandelt. Viele von ihnen wurden durch Drohungen und Einschüchterungen vertrieben.

Vor vier Monaten hatten die Kieler Nachrichten zum ersten Mal über Mietermobbing in dem Haus berichtet. Der Kieler Mieterbund hatte der Hausverwaltung Susanne Beyer Immobilien vorgeworfen, „unzivilisiert“ und „aggressiv“ vorzugehen. Die Mieter würden „massiv eingeschüchtert“, um sie zum Auszug zu bewegen.

Von ehemals 20 Mietparteien haben es nur drei ausgehalten

Vier Monate später schauen wir uns erneut in dem Haus um. 17 Wohnungen stehen zur Renovierung leer, nur noch drei sind bewohnt. Wir treffen die letzten Hausbewohner. Sie berichten uns, wie es ihnen seit Februar ergangen ist.

Eine von ihnen ist D. Neumann, sie wohnt mit ihrer kleinen Tochter im Haus Nummer 174. Die 33-jährige Erzieherin möchte ihren vollständigen Namen nicht nennen. Ihr 32-jähriger Nachbar, ein Student, will komplett anonym bleiben, er wohnt inzwischen ganz allein im Haus 176. Wir nennen ihn Elias. Eine dritte Wohnung bewohnen zwei weibliche Verwandte von Elias. Alle anderen Mieter haben das Weite gesucht. Selbst die 80-jährige Nachbarin, die hier seit 30 Jahren lebte und bis an ihr Ende bleiben wollte, ist schließlich ausgezogen – in eine viel teurere Wohnung.

Das Wohnhaus im Mühlenweg 174/176 grenzt an den Eichhof-Friedhof und an die Bundesstraße 76 in Kiel. Bevor das Haus an die Hamburger Firma Gerlach Immobilien verkauft wurde, wohnten hier lange Zeit vor allem Studenten, die die zentrale Lage und die gute Hausgemeinschaft schätzten, berichtet Mieterin D. Neumann. © Quelle: Frank Peter

Mietermobbing in Kiel: Kälte, Baulärm, verdächtige Arbeitskräfte und ein dubioser Todesfall

In einem Brief hatte die Hausverwaltung sogar versucht, der Rentnerin den Wechsel in ein Pflegeheim schmackhaft zu machen: „Ein Umzug ins Seniorenheim ist ja fix gemacht. Man nimmt nur ein paar persönliche Dinge mit. Was sie nicht mitnehmen können, werden wir gern kostenfrei für Sie entsorgen.“

Den verbliebenen Bewohnern hatte Beyer Immobilien zur Jahreswende in einem Schreiben mitgeteilt, dass „die meisten Mieter bereits eine Wohnung gefunden haben, was beweist, dass wenn man sucht, auch findet. Sie müssen nur wollen. Es wäre für Sie besser, wenn das bis Ende Februar 2022 passieren würde. Reparaturen führt der Vermieter vor Beginn der Umbauarbeiten keine mehr aus.“

Die fragwürdigen Briefe von Beyer, die der Redaktion allesamt vorliegen, zeigten Wirkung: Als wir im Februar das Haus aufsuchten, waren schon viele Wohnungen leer, einige Mieter, die wir noch vor Ort antrafen, berichteten uns von ihren Umzugsplänen. Sie hätten sich deutlich teurere Wohnungen gesucht, aus Angst, vor die Tür gesetzt zu werden, oder weil sie das Leben auf einer Baustelle ohne Heizung fürchteten. Ein Paar erzählte, dass es zum doppelten Mietpreis in die Nähe des Exerzierplatzes ziehen werde.

„Ich war im Winter 4,5 Monate lang ohne Heizung und Warmwasser“

Die letzten Mieter Neumann und Elias wären auch gern hier ausgezogen. Die Schreiben von Beyer empfinden sie als zynisch. Für den Studenten ist das Wohnen in diesem Haus nämlich längst zum Horrortrip geworden. „Meine Heizung war komplett ausgefallen, und ich hatte zwischen November und März kein Warmwasser mehr – viereinhalb Monate lang.“ Immer wieder habe er den Verwalter darum gebeten, die defekte Gastherme in seiner Wohnung zu reparieren. Er holte sich Hilfe bei der Verbraucherzentrale. „Ich setzte Fristen, aber der Schaden wurde nicht behoben“, berichtet Elias. Die Schreiben und Anruflisten liegen der Redaktion vor, eine Beratung wurde von der Verbraucherzentrale bestätigt.

Weil die Temperaturen im Dezember sogar bis auf minus zehn Grad fielen, habe Elias zeitweise woanders übernachtet, berichtet er. "Ich war wirklich verzweifelt." Ab dem zweiten Monat habe er die Miete bis auf die Nebenkosten komplett gekürzt, "da wurde mir mit einer fristlosen Kündigung gedroht". Aber dann sei der erste KN-Bericht über das Mietermobbing erschienen, in dem der Vermieter Stephan Gerlach seine Hilfe anbot. Also wandte sich Elias an Eigentümer Gerlach Immobilien, nach einigem Hin und Her sei die Therme dann repariert worden.

Fremde Männer, betrunkene Arbeiter und sogar ein Toter: „Das macht einem irgendwie Angst“

Aber nicht nur die eiskalte Wohnung, sondern auch mysteriöse Vorgänge im Haus ließen Elias erschaudern: „Ende Januar fuhr mitten in der Nacht ein großer Van vor, Männer schleppten Matratzen ins Haus. Das war wirklich dubios.“

Seither würden bis zu 20 Arbeiter in dem Haus arbeiten und übernachten. „Sie sprechen Polnisch und können kein Deutsch, schlafen in den leeren Wohnungen und arbeiten auch nachts und am Wochenende.“ Die Männer tränken Bier und seien laut, einige seien zeitweise offenbar stark alkoholisiert. „Und sie lassen die Eingangstür immer offen. Das alles macht einem schon irgendwie Angst“, sagt der Student. Erzieherin Neumann ist froh, einen großen Hund zu haben. „Ich nehme ihn immer mit, wenn ich in den Keller gehe.“

Eines Nachts im Februar verschaffte sich ein betrunkener Mann lautstark Zutritt zum Haus und versteckte sich im Keller. Die Mieter riefen die Polizei. Bei der Leitstelle wurde der Vorfall später als „hilflose Person“ dokumentiert. „Er war barfuß und völlig unterkühlt“, berichtet D. Neumann. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen der Arbeiter, er trug einen kompletten Schlüsselbund des Hauses bei sich. Die Beamten nahmen ihn mit und brachten ihn nach einer Nacht in der Ausnüchterungszelle am nächsten Tag zurück.

Zwei Wochen später folgte das nächste Drama. Elias hörte einen Schrei aus einer unbewohnten Wohnung. Er schrieb seiner Nachbarin über Whatsapp: „Hey.. hast du den Schrei gehört?“ Kurz darauf beobachteten die Mieter, dass Notarzt, Krankenwagen und Polizei kamen – und schließlich ein Leichenwagen. „Ein Arbeitsunfall“, mutmaßt Elias. Während die Kriminalpolizei ermittelte, wurde auch der Zoll auf die Baustelle aufmerksam. „Wir waren zweimal vor Ort“, berichtet Sebastian Wagener, Sprecher des Hauptzollamts Kiel. Die Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit habe den Fall geprüft, die Ermittlungen aber wieder eingestellt.

Whatsapp-Kommunikation zwischen Nachbarn im Kieler Mühlenweg 174/176, kurz nachdem am 26. Februar in einer leerstehenden Wohnung jemand zu Tode gekommen war. Wahrscheinlich handelte es sich um einen Arbeiter. Die Mieter wundern sich im Chatverlauf auch darüber, dass die Männer im Haus sogar sonntags arbeiten. © Quelle: Karen Schwenke

Auch die Polizei hat den Fall inzwischen abgeschlossen: „Am 26.2.2022 wurde eine männliche Person (47 Jahre) leblos im Mühlenweg 176 aufgefunden. Es lag kein Arbeitsunfall vor. Auch gab es keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung“, stellte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage klar. Woher aber kam der Schrei? „Vielleicht von einem Kollegen, der den Toten aufgefunden hat“, spekuliert Elias und schüttelt den Kopf: „Man kommt sich hier vor wie in einem schlechten Film.“

Die Mieter sind bedient. Zumal sie sich seit Monaten von Baulärm und Staub, von unfertigen Balkontüreinbauten und fehlenden Heizkörpern belästigt fühlen. „Außerdem verstoßen die Arbeiter ständig gegen die Ruhezeiten, sogar sonntags“, berichtet D. Neumann. Ihre kleine Tochter geht zwar um 19 Uhr ins Bett, schläft aber wegen des Lärms regelmäßig nicht vor 20.30 Uhr. Sie sei schon um halb zehn zu den Arbeitern gegangen mit einem Pappschild in der Hand, auf das sie auf Polnisch geschrieben hatte: „Bitte macht die Maschinen aus.“

„Ich würde gern aus diesem Mafia-Haus ausziehen“

Wenn sich die Mieterin bei der Verwaltung über den Baulärm beschwert, „dann heißt es nur, die Firma sei nicht zuständig, wir sollten uns an die Besitzer wenden, und wenn wir uns dort beschweren, heißt es, rufen Sie die Polizei.“ Die Mieter fühlen sich allein gelassen. „Das Hinhalten ist eine Dauermasche“, meint Elias.

Die Hausverwaltung Beyer Immobilien aus Eckernförde weist alle Vorwürfe zurück. So sei es unwahr, dass in einer Wohnung vier Monate lang die Heizung ausgefallen sei. Zu den Baufirmen könne man sich nicht äußern, auch habe sich kein Mieter über Lärmbelästigung beschwert. „Wir als Hausverwaltung können leider nichts tun, da uns nicht bekannt ist, welche Firmen dort in dem fast leeren Haus arbeiten.“ Mehrfache Anfragen der Kieler Nachrichten bei dem Geschäftsführer der Eigentümergesellschaft Gerlach Immobilien, Stephan Gerlach, blieben unbeantwortet.

Bleibt noch die Frage, warum die Mieter trotz allem nicht ausziehen. „Als Alleinerziehende etwas zu finden, ist fast unmöglich“, meint Erzieherin Neumann. „Ich würde gern aus diesem Mafia-Haus ausziehen“, sagt auch Elias. Er zahlt für seine Zweizimmerwohnung 400 Euro kalt. Vergleichbare Wohnungen habe er für sich und für seine Verwandten bisher nicht gefunden. „Außerdem will ich mir das nicht mehr gefallen lassen. Ich kenne inzwischen meine Rechte.“