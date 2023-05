﻿Stimmenfang zur Kommunalwahl: Kritik an CDU-Plakaten mit Daniel Günther

Kiel. Neun Parteien sind in ganz Kiel zur Kommunalwahl zugelassen, und alle neun Parteien fahren verschiedene Konzepte bei der Gestaltung ihrer Wahlplakate. Auch bei der Zahl der Werbe-Poster und den Orten, an denen sich aufgehängt wurden, unterscheiden sie sich. Für eine breite Kontroverse sorgt nun die CDU, die mit Daniel Günther auf den Plakaten auf Stimmenfang geht – obwohl der Ministerpräsident gar nicht zur Wahl steht.

Auf mehreren Plakaten in Kiel ist das Konterfei des Ministerpräsidenten zu sehen. Das weckt Erinnerungen: Als die Kieler SPD bei der Kommunalwahl 2018 Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer abbildete, obwohl nicht über das Amt des OBs abgestimmt wurde, war die Empörung bei den anderen Parteien groß. Die CDU äußerte seinerzeit „Verwunderung“, dass sich die SPD hinter dem Rücken des Bürgermeisters verstecke, und verwies auf das Neutralitätsgebot des Oberbürgermeisters. Der damalige Grünen-Kreis-Chef, Johannes Albig, fragte spöttisch, ob etwa OB-Wahl wäre. Die FDP zeigte sich „irritiert“.

Wahlplakate zur Kommunalwahl: CDU setzt auf „Zugpferd“ Daniel Günther

Dass die CDU nun fünf Jahre später auf das „Zugpferd“ Daniel Günther setzt, kommt bei den anderen Parteien ebenfalls nicht gut an – auch wenn rein rechtlich gesehen nichts dagegen spricht. „Auch von einem Ministerpräsidenten kann Neutralität im Amt gefordert werden“, sagt die Kreisgeschäftsführerin der Grünen, Ina Hagemann. „Natürlich erfreut sich Daniel Günther großer Beliebtheit und nützt somit der CDU, wenn er auf Wahlplakaten zu sehen ist.“ Da er nicht zur Wahl stehe, könne vor allem das Vorgehen, ihn unabhängig von Veranstaltungen auf Plakaten abzubilden, „verwunderlich wirken“.

Daniel Günther auf Wahlplakat: „Kein ehrlicher Umgang mit dem Wähler“

Die SPD äußert sich kurz und knapp. „Ein Eckernförder wirbt für das Kieler Rathaus – obwohl die Landespolitik Kiel so wenig unterstützt. Wie traurig“, sagt die Parteivorsitzende Gesine Stück.

Deutlich ausführlicher kritisieren SSW und FDP die Plakatierung des Ministerpräsidenten. „Das Kämpfer-Plakat der Kommunalwahl 2018 war ein Sündenfall, der leider einen unschönen Geist aus der Flasche gelassen hat“, sagt der SSW-Fraktionsvorsitzende Marcel Schmidt. „Dass die CDU nun mit Daniel Günther wirbt, ist ebenfalls kein guter Stil.“ Es sei für den SSW „nicht akzeptabel“, mit einer Person zu werben, die bei dieser Wahl gar nicht wählbar ist. „Das ist kein ehrlicher Umgang mit dem Wähler und sorgt für Politikverdrossenheit.“

Daniel Günther auf Wahlplakaten: CDU rechtfertigt sich

Bei der FDP hat sich an der Haltung von vor fünf Jahren nichts geändert. „Was man der SPD 2018 zu Recht vorgeworfen hat, muss man dieses Jahr auch der CDU zum Vorwurf machen“, sagt der FDP-Kreisvorsitzende Kim Jöns. „Die künstlich hergestellte Verbindung eines beliebten Ministerpräsidenten zu einer Wahl, wo dieser nicht antritt, ist täuschend.“ Es wirke so, dass die CDU „nicht überzeugt genug von ihren Inhalten“ sei.

Und was sagt der Adressat der Kritik, die CDU? „Daniel Günther steht mit seinem Regierungswechsel 2017 für diesen Kurswechsel vom Rumschnacken zum Anpacken. Genau das wünschen wir uns auch für unsere Landeshauptstadt“, argumentiert Sprecher Paul-Timo Glindhaus. Daniel Günther habe gezeigt, dass die CDU in Schleswig-Holstein und Kiel Wort halte und ihre Wahlversprechen einlöse. Daneben sei Günther auch Unterstützer im Kieler Wahlkampf und trete bei verschiedenen Wahlveranstaltungen in Kiel als CDU-Landesvorsitzender in Erscheinung. „Für diese Termine werben wir auch auf Plakaten.“

An ihrer Kritik an den Kämpfer-Plakaten hält die CDU fest. „Als Verwaltungschef sollte sich der Oberbürgermeister möglichst neutral im Wahlkampf verhalten.“ Schließlich müsse der Oberbürgermeister mit allen denkbaren Mehrheitskonstellationen im Rathaus gut zusammenarbeiten. Glindhaus: „Das kann deutlich besser gelingen, wenn man sich im Wahlkampf in Zurückhaltung übt.“