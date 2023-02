﻿Wie Claus-Rixen-Schüler bei der Kieler Sparkasse das rote Schwein fanden

Es ist klein, rot und schüchtern – und versteckt sich in der Zentrale der Förde Sparkasse in Kiel: Viertklässler der Claus-Rixen-Schule aus Altenholz haben sich beim Projekt Misch auf die Suche nach einem Schwein gemacht. So haben sie es gefunden.

Kiel. In den sonst so ruhigen Geschäftsräumen der Förde Sparkasse herrscht lautes Treiben. 20 Kinder rennen aufgeregt durch die Hauptzentrale am Lorentzendamm. Die Viertklässler der Claus-Rixen-Schule sind auf der Suche nach einem kleinen, roten Schwein. Dafür kommen sie an Orte in dem Geldhaus, die für die Öffentlichkeit normalerweise verschlossen sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Rahmen des Projekts Medien in der Schule (Misch) der Kieler Nachrichten erhalten die Schülerinnen und Schüler aus Altenholz die Möglichkeit, bei einer Schnitzeljagd das Gebäude der Förde Sparkasse zu erkunden. Nach einer Fragestunde mit KN-Redakteurin Kerstin von Schmidt-Phiseldeck und einem Besuch des Champions-League-Spiels vom THW Kiel gegen Celje am Mittwoch ist es die dritte Misch-Aktivität der Klasse 4b.

Misch: Vierstelliger Code führt zur Schatzkarte

Und obwohl die 20 Viertklässler nach dem langen Handball-Abend erst spät ins Bett gekommen sind und vor der Schatzsuche schon eine Stunde Deutschunterricht hatten, sind sie hellwach, als Sparkassen-Sprecher André Santen ihnen die Geschichte von dem kleinen roten Schwein erzählt, das sich in den Räumen der Sparkasse versteckt und nur von Kindern gefunden werden kann. Dafür müssen die Schüler Rätsel lösen, um einen vierstelligen Code zu erhalten, der zur Schatzkarte führt, die den Weg zu dem Schwein zeigt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und gleich bei der ersten Station erhalten die Viertklässler einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Geldhauses. Durch eine schwere Tür gelangen die Schüler in den Tresorraum, in dem in 3220 Schließfächer wichtige Dokumente, Erbstücke oder auch Gold lagern. Die Anzahl der Schließfächer gibt den Hinweis auf die erste Zahl für den Code.

Dieser eindrucksvolle Raum, der sich über mehrere Etagen streckt, hat es den Kindern besonders angetan. „Der Tresor war richtig cool“, sagt Nika am Ende der Rallye. „Es war ein toller Einblick und hat richtig Spaß gemacht“, ergänzt Ole. „Und die Rätsel waren spannend“, urteilte Lulu.

Claus-Rixen-Schule: Ein Eis als Belohnung

Nachdem alle vier Rätsel gelöst sind und alle Schüler in einer anschließenden Pause ein Eis bekommen, beginnt die Suche nach der Schatzkarte. Dafür muss zunächst der Raum gefunden werden, an dem die Nummer mit dem korrekten Code klebt. In dem Bürozimmer versteckt ist die Wegbeschreibung, die zu dem Schwein führt.

Lesen Sie auch

„Wir finden es wichtig, dass die Kinder schon früh Medienkompetenz und den Umgang mit Medien lernen“, erklärt André Santen, warum sich die Förde Sparkasse an dem Projekt Misch beteiligt. „Es macht uns viel Spaß mit den Schülern, und wir freuen uns, dass sie die Sparkasse kennenlernen können.“