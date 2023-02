Ein Journalist hat keine festen Pausenzeiten und es gibt keinen geregelten Arbeitsalltag. Diese Erkenntnisse sorgten bei den Viertklässlern der Fritz-Reuter-Schule in Kiel-Pries für Überraschung, als sie KN-Reporter Steffen Müller beim Projekt MiSch über seinen Beruf ausfragen konnten.

Was Viertklässler aus Kiel vom KN-Reporter wissen wollen

Kiel. Wie sieht der Arbeitsalltag eines Journalisten aus? Und macht jeder Termin gleich viel Spaß? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler der Fritz-Reuter-Grundschule in Kiel-Pries. Bei dem Projekt Medien in der Schule (MiSch) befassen sich drei vierte Klassen mehrere Wochen lang mit den digitalen Produkten der Kieler Nachrichten. Bei einem Besuch von KN-Redakteur Steffen Müller und Fotograf Uwe Paesler konnten sie all ihre Fragen zu dem Journalisten-Beruf und den Abläufen bei den KN stellen.

Als digital gut ausgerüstete Schule erhalten die Viertklässler die Kieler Nachrichten nicht mehr als gedruckte Print-Ausgabe, sondern als E-Paper auf ihren iPads. Über einen Beamer in der Aula ist die neueste Ausgabe zudem für alle gut sichtbar an die Wand gestrahlt. Doch bei dem Besuch der KN-Redakteure geht es nicht nur um die aktuellen Themen in der Tageszeitung. Vielmehr interessieren die Schülerinnen und Schüler den Tagesablauf eines Journalisten, wollen wissen, ob der Job gefährlich ist, und welche Prominente der Reporter bereits getroffen hat.

MiSch: Kein Stundenplan, der Pausen vorgibt

Dass Kiel keine Promi-Hauptstadt ist wie Berlin, Hamburg oder München sorgt für ein kleines bisschen Enttäuschung bei den Viertklässlern. Dass Redakteure oder Fotografen dann aber doch regelmäßig den Oberbürgermeister, den Ministerpräsidenten und vor allem Spieler von Holstein Kiel oder dem THW treffen, stimmt die sportbegeisterten Schüler schlussendlich zufrieden.

Überraschung kommt den Viertklässlern auf, als sie erfahren, dass Journalisten keine festen Pausen und keinen regelmäßigen Arbeitsablauf haben. Anders als in der Schule gibt es keinen geregelten Alltag, erklärt der Reporter. „Wir haben keinen Stundenplan, der vorgibt, wann wir in die Pause gehen können. Wann wir eine Pause machen können, hängt davon ab, wann wir einen Termin haben.“

MiSch: Nicht jeder Termin macht gleich viel Spaß

Die Treffen mit vielen unterschiedliche Menschen sind es, am meisten Freude an dem Beruf machen, berichtet der Redakteur. Dass es hier und da Termine mit Gesprächspartner gibt, die weniger freundlich und angenehm sind, gehört zum Job dazu. „Das ist wie mit Hausaufgaben, die machen auch nicht immer Spaß“, vergleicht der Reporter.

Als nach 45 Minuten die Schulstunden beendet ist, sind alle offenen Fragen geklärt. Und der Reporter ist um die spannende Erfahrung reicher, wie es sich anfühlt, der Interviewte zu sein – und nicht der Interviewer.