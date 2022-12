﻿Einstieg mit 57: Darum startet Wencke Schweder als Krankenschwester in Kiel

Die Gettorferin Wencke Schweder wollte schon immer Krankenschwester werden. Geklappt hat es erst jetzt: Mit 57 ist sie Schleswig-Holsteins wohl älteste Berufsanfängerin. In der Notaufnahme am UKSH in Kiel übernimmt sie ihre ersten Dienste. Darum rührt sie der Erfolg noch immer.

Wencke Schweder hat mit Ende 50 eine Ausbildung zur Krankenschwester erfolgreich abgeschlossen – und arbeitet jetzt auf einer Station der Notaufnahme des UKSH in Kiel.

Kiel. Der Geruch nach scharfen Putzmitteln und Jod: Bei vielen weckt Klinikluft negative Erinnerungen. Wencke Schweder läuft über den Flur von Station C.U21 und sagt: „Ich habe den Krankenhaus-Geruch schon als Kind gemocht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Morgen im November, Frühdienst für Schweder in der Notaufnahme am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Sie hat Blut entnommen, Medikamente ausgeteilt, Patienten beim Waschen unterstützt. Gleich wird sie einen Venenzugang spülen. Auf ihrem linken Unterarm kommt eine große Tätowierung zum Vorschein: Ein Herz mit zwei ineinandergreifenden Händen – „die haben mir meine Kinder zur bestandenen Prüfung geschenkt“. Damals war sie knapp 57. Wencke Schweder ist Schleswig-Holsteins vermutlich älteste Berufsanfängerin in der Pflege.

Schnelle Zusage von der UKSH-Akademie – trotzdem kommen Zweifel auf

Krankenschwester, das sei schon immer ihr Traumberuf gewesen, sagt sie. Mit Menschen arbeiten. Weil sie sie mag, mit allen Facetten. Dennoch wird es Jahrzehnte dauern, bis sich die Frau aus Gettorf den Traum erfüllen kann. Dazwischen liegen Anläufe als Industriekauffrau, in der Bäckerei, im Nagelstudio. Keiner der Berufe macht sie so richtig glücklich. Wencke Schweder bekommt zwei Töchter. Und dann, mit Anfang 50, erinnert sie sich wieder an den Traum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Freundin, die in der Pflege arbeitet, empfiehlt ihr die Ausbildung. Alles geht plötzlich ganz schnell. Eine Initiativbewerbung bei der UKSH-Akademie, zwei Tage später die Einladung zum Gespräch und zum Test. Dennoch kommen Zweifel auf. Wencke Schweder glaubt nicht daran, dass man sie in ihrem Alter als Azubi einstellen will. Etwa eine Woche später liegt die Zusage auf dem Tisch.

Wencke Schweder aus Gettorf auf Station C.U21 des UKSH in Kiel: Die Herz-Tätowierung auf dem linken Unterarm mit zwei ineinandergreifenden Händen hat sie zur bestandenen Prüfung geschenkt bekommen. © Quelle: Frank Peter

Wencke Schweder macht eine Pause, wischt sich über die Augen und sagt: „Das rührt mich immer noch.“

Ihre Mitschüler waren zwischen 16 und 25 Jahre alt, eine sei über 40 gewesen. Mit 53 war Wencke Schweder die älteste Teilnehmerin. „Natürlich wurde ich beäugt“, erinnert sie sich. Aber sie sei positiv aufgenommen worden, „ich war die Kurs-Mutti“. Nicht alles sei ihr leicht gefallen. Mitschüler erklärten ihr, wie man im Online-Unterricht mit Pdf-Dateien zurechtkommt. Wencke Schweders Töchter halfen ebenfalls mit.

Krankenschwester aus Gettorf: „Ein Notendurchschnitt von 1,3 – in meinem Alter!“

Manchmal seien Fragen gekommen: „Warum tust du dir das jetzt noch an?“ Dann lautete ihre Antwort immer: „Ich tue mir nichts an. Ich erfülle mir einen Traum.“ Drei Jahre später sagt sie mit Stolz, sie habe die Ausbildung mit Erfolg beendet: „Ein Notendurchschnitt von 1,3 – und das in meinem Alter!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wencke Schweder im Dienst: Sie hat einem Patienten den Venenzugang gespült und einen frischen Verband angelegt. © Quelle: Frank Peter

Wencke Schweder, so wirkt es, ist angekommen. Sicher gebe es anstrengende Tage, besonders nach dem zehnten Dienst in Folge. Aber auch wenn sie zu Hause Zipperlein spüre, seien sie spätestens auf Station wieder vergessen. Sie zupft an ihrer Dienstkleidung und sagt: „Wenn ich das anhabe, ist alles anders.“ An diesem Vormittag hat sie noch ein paar Stunden vor sich. Gleich muss sie eine Patientin verlegen.

Lesen Sie auch

Zurück zum Thema Alter. Spielt das im Alltag eine Rolle? Thomas Leitow, Teamleiter Pflege der Notaufnahme und Aufnahmestation C.U21 am UKSH in Kiel, sagt: „Das Alter ist zweitrangig.“ Viel wichtiger sei die Motivation bei der Arbeit. Mitarbeiter mit Lebenserfahrung seien zudem oft gelassener. „In meiner Zeit hier ist Wencke Schweder die älteste Absolventin, das ist schon etwas Besonderes“, sagt Leitow. Auch als Quereinsteigerin sei sie eine Bereicherung – „und wir sind froh über jeden, der sich für den Job entscheidet“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Da war die Entscheidung für Wencke Schweder offenbar in doppelter Hinsicht ein Glücksgriff. Ihre 20-jährige Tochter wollte eigentlich zur Polizei. Dann erlebte sie die Begeisterung ihrer Mutter. Jetzt ist sie im dritten Ausbildungsjahr. Zur Pflegefachfrau.