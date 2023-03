﻿Mit Boule und Streetball: SV Hammer will sich weiter öffnen

Russee/Hammer/Demühlen. Längere Zeit war im Vereinsheim des SV Hammer wenig bis gar nichts los, nach und nach kommt aber wieder Leben ins Haus. Auch sonst ist der Sportverein dabei, sich besser aufzustellen, um in Hammer und Russee breitere Kreise anzusprechen. Unter anderem soll eine Boule-Bahn neue Sportfans locken.

Hendrik Schramm, Vorsitzender des SV Hammer: „Wir haben ganz, ganz große Hoffnung, dass das Sportheim im Herbst wieder zeitweise für alle geöffnet werden kann.“ © Quelle: Martin Geist

Hendrik Schramm, Vorsitzender des SV Hammer, verwies am Dienstagabend im Ortsbeirat auf grundsätzlich großartige Möglichkeiten seines Vereins. Der Sportplatz, die Uwe-Jens-Lornsen-Schule und auch das eigene Domizil bilden in der Siedlung Hammer tatsächlich eine räumliche Einheit, von der sich die Jüngsten wie die Älteren angesprochen fühlen können.

Boule-Bahn des SV Hammer nicht nur für die Älteren

Auch in Kooperation mit der Schule will der Verein diesen Trumpf künftig noch stärker ausspielen. Demnächst soll es laut Schramm mit dem Bau einer Streetball-Anlage losgehen, von der sich zumeist jüngere Basketballer angesprochen fühlen. Eine Boule-Bahn soll außerdem reiferes Publikum anlocken, aber auch der Jugend zur Verfügung stehen.

Mit voraussichtlichen Kosten von knapp 3000 Euro ist die mit der Bahn verbundene Investition überschaubar, abzüglich des obligatorischen Eigenanteils von zehn Prozent soll das Geld dafür aus dem Fonds „Kiel gemeinsam gestalten“ kommen.

Sportheim des SV Hammer wird nach und nach geöffnet

Der Ortsbeirat Russee/Hammer/Demühlen war am Dienstagabend bei seiner Sitzung im Heim der Gilde „Gut Schuss“ Demühlen wegen zu vieler Fehlender zwar nicht beschlussfähig, sprach sich aber in einer Willensbekundung sehr nachdrücklich für dieses Vorhaben aus. Deswegen und auch wegen der nicht allzu großen Summe dürften die Aussichten gut sein, dass die städtische Jury für den Förderfonds die Boule-Bahn durchwinkt.

Auf Nachfrage des Ortsbeiratsvorsitzenden Winfried Jöhnk (SPD) informierte Vereinschef Schramm auch über die Situation des Sportheims. Nach einiger Zeit des Leerstands werde das Gebäude demnach wieder für private Feiern vermietet und „sehr gut angenommen“. In einem zweiten Schritt ist das Heim für die Sparten geöffnet worden, im Oktober oder November könnte es zudem zumindest zeitweise wieder für alle offen stehen.

Der Vorstand denkt an eine ehrenamtliche Konstruktion, um das Sportheim beispielsweise zu attraktiven Fußballübertragungen aufzumachen. Dass das klappt, darauf setzen Schramm und Co. zumindest eine „ganz, ganz große Hoffnung“.

Neuer Leiter der Grundschule Hammer hat viel vor

Ebenso optimistisch gibt sich Kai Fedderke, der seit dem 1. März neuer Leiter der Uwe-Jens-Lornsen-Schule ist und sich im Ortsbeirat kurz vorstellte. „Leidenschaftlicher Grundschullehrer“ ist er nach eigenen Worten seit 23 Jahren, maßgeblich dank der ausgezeichneten Arbeit seiner in den Ruhestand gewechselten Vorgängerin Sybille Kilian sieht sich der 49-Jährige im neuen Amt überwiegend mit Luxusproblemen konfrontiert.

Kai Fedderke, Leiter der Uwe-Jens-Lornsen-Schule. „Wir würden gern mehr Kinder aufnehmen, aber allein schon das Gebäude gibt nicht mehr her." Ortsbeirat Russee/Hammer © Quelle: Martin Geist

38 Erstklässler wurden im vergangenen Herbst aufgenommen, insgesamt lernen in Hammer 150 Kinder, von denen fast alle auch die Betreuung in Anspruch nehmen. Beliebt ist die Schule besonders wegen ihres jahrgangsübergreifenden Konzepts, nach dem Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse zu bunten Lerngruppen gemischt werden.

Winfried Jöhnk hört als Vorsitzender des Ortsbeirats Russee/Hammer/Demühlen auf

Kein Wunder ist es angesichts dieses Zuspruchs, dass Fedderke, seine Stellvertreterin Melanie Tiede und der Rest des Kollegiums immer lauter über Erweiterungen nachdenken. Bald will die Schule auf Verwaltung und Politik zukommen, um das konkreter zu erläutern.

Ortsbeiratsvorsitzender Jöhnk wird dann wohl nicht mehr dabei sein. 1994 erstmals in das Gremium gerückt und über lange Jahre dessen Vorsitzender, will er sich nach der Kommunalwahl am 14. Mai zurückziehen. Die nächste Sitzung des Ortsbeirats am 16. Mai wird deshalb seine letzte sein, die er als Mandatsträger besucht.