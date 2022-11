﻿Programmieren statt Pädagogik in sechs Monaten

Kiel. Jane Schönfeld machte erst, was junge Frauen oft so machen und studierte Pädagogik nebst Soziologie. „Das war dann irgendwie für mich ausgereizt“, erzählt sie, warum sie eine ganz neue Richtung einschlug und die IT für sich entdeckte. Beim Open Campus Schleswig-Holstein lernte sie das Handwerk des Programmierens, qualifizierte sich zur Front End Webdeveloperin und findet ihren Weg „mega cool“.

Inzwischen ist Jane als Werkstudentin in einem Kieler Softwareunternehmen tätig und stürzt sich als Informatik-Studentin noch tiefer in die Materie. „Ich kann allen nur empfehlen, in sich reinzuhören und zu tun, was sie wirklich anspricht“, plädiert sie für mehr Mut, scheinbar fest vorgegebene Pfade zu verlassen.

Zeugnisse sind für Programmierer „nicht so wichtig“

Janina Schröder, die übers Programmieren in den Bereich IT-Sicherheit gefunden hat, oder auch Melanie Storr, die bei einer Kieler Agentur unter anderem Webseiten programmiert, haben genau das ebenfalls getan. Und obwohl sich alle drei Frauen praktisch ohne Vorkenntnisse ins Abenteuer Richtungswechsel stürzten, ging es ganz offensichtlich gut aus.

Tüfteln gehört für sie zum Geschäft (von links): Eric Stumper, Lukas Daum und Alexander Orth vom Open Campus. © Quelle: Martin Geist

Zu verdanken ist das den kreativen Köpfen im Open Campus, in dessen DNA zuvorderst das Streben nach praxisnahen und unorthodoxen Bildungsangeboten steckt. Die IT-Branche bildet dafür einen idealen Tummelplatz. „Zeugnisse sind da nicht so wichtig, entscheidend ist, was man kann und ob man will“, sagt Alexander Ohrt, der zu den prägenden Köpfen dieser Einrichtung gehört.

Handwerkszeug fürs Programmieren in sechs Monaten

Kathrin Reinicke von der Kieler Wirtschaftsförderungsgesellschaft (KiWi) beobachtet sogar, dass sich immer mehr Unternehmen vom bloßen Blick aufs Formale abwenden: „Vor ein paar Jahren haben die Firmen oft noch ganz detaillierte Profile vorgegeben, heute kommt es viel mehr darauf an, ob man sich auf die praktischen Herausforderungen einlassen will.“

Weil trotzdem Handwerkszeug dazugehört, macht der Open Campus Wechselwillige jedweder bildungsmäßigen und beruflichen Herkunft innerhalb von sechs Monaten fit fürs Programmieren. Was man dazu braucht? „In der Woche mindestens 20 Stunden Zeit, zwei Drittel Spaß am Lösen von logischen Aufgaben und ein Drittel Lust auf kreatives Gestalten“, formuliert es Kursleiter Eric Stumper.

Programmieren lernen digital und von Mensch zu Mensch

Viel selbstorganisiertes Lernen steckt in dem dank eingeworbener Spenden- und Sponsoring-Mittel für Teilnehmende komplett kostenfreien Paket, montag- und mittwochabends trifft man sich außerdem wechselweise per Zoom und von Mensch zu Mensch. Gerade diese Begegnungen sind wichtig, weiß Stumper. Trotz jahrelanger Erfahrung ist auch er zuweilen immer noch nahe der Verzweiflung, weil ihm die Lösung für ein Problem partout nicht einfallen will. Gut sei es dann, wenn von anderer Seite Tipps kommen – oder wenigstens die tröstliche Rückmeldung, dass man mit solchen Gefühlen nicht allein dasteht.

Lernen, neue Welten entdecken, grübeln und vorankommen: Das beginnt beim Open Campus wieder am 5. Dezember mit einer zweiwöchigen Challenge, in der ein kleines Web-Projekt realisiert werden muss. Danach wählen die Verantwortlichen 25 bis 30 Leute aus, die für weitere etwa sechs Monate voll einsteigen dürfen.

Bewerbungsschluss für das Programm ist der 25. November, mehr Informationen unter https://bit.ly/fend-2022