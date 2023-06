﻿Inka hilft Kindern beim Schwimmenlernen

Kiel. Ulf Daude, Leiter der Gemeinschaftsschule am Brook, hat in seiner Einrichtung eine Nichtschwimmerquote von 90 Prozent. Sein Problem: Mit dem normalen Schwimmunterricht an der Schule ist eine Verbesserung wegen mangelnder Stunden schwer zu leisten. Da kommt das Pilotprojekt des Ostseecampus unter dem Motto „Jedes Kind soll schwimmen lernen – von der Wassergewöhnung bis zum nachhaltigen Wassersport“ genau richtig.

80 Kinder aus der Gemeinschaftsschule in Kiel-Gaarden können sich in dieser Woche bis Freitag mit dem nassen Element vertraut machen und schwimmen lernen. Gefördert wird der Kursus mit 5000 Euro von der Kieler Initiative gegen Kinderarmut (Inka). Die Kieler Schwimm- und Sportstätten GmbH leistet ihren Beitrag, in dem sie das Freibad für den Kursus schon ab 8.30 Uhr öffnet.

Jedes Kind in Kiel sollte schwimmen können

„In der Sailing City Kiel, der Landeshauptstadt zwischen den Meeren mit seiner besonderen Lage als Küstenstadt und als Tor zur Ostsee sollte jedes Kind schwimmen können“, findet Jürgen Fenske, Vorsitzender von Inka. „Wer schwimmen lernt und Wassersport treibt, gewinnt Selbstvertrauen und Persönlichkeit. Wir wollen die Kinder stark machen fürs Leben“, erklärt er die Philosophie von Inka. Deshalb habe ihn das Konzept überzeugt. Der Verein fördert jährlich rund 250 Kinder in sieben bis zehn Projekten. Die finanziellen Mittel von rund 100 000 Euro stammen ausschließlich aus Spenden und Beiträgen der 125 Mitglieder.

Initiator des Projektes ist Daniel Peter, Lehrer am Förderzentrum Andreas-Gayk-Schule. „Leider ist es schon lange nicht mehr selbstverständlich, dass jedes Kind gerade in der Fördestadt das Schwimmen erlernt.“ Schon vor der Pandemie war die Situation nicht rosig und verschärfte sich in Corona-Zeiten noch zusätzlich durch die Schließung der Hallen und fehlender Schwimmkurse. Deshalb sei das Ziel des Kursus, „dass mehr Kinder schwimmen lernen und Freude daran haben, sich im Wasser zu tummeln“, so Peter.

Schwimmen als Motivation für anderen Wassersport

Die Andreas-Gayk-Schule stellt mit 15 Kooperationsschulen auf dem Kieler Ostufer über die schuleigene Projektplattform Ostseecampus schulische und außerschulische Bildungsangebote aus den Bereichen Wassersport, Wissenschaft, Meeressport zur Verfügung. Seit acht Jahren betreibt Daniel Peter darüber Netzwerkarbeit. In den letzten zwei Jahren „konnte er die Früchte ernten“. Rund 7200 Kinder hat er so ans oder aufs Wasser gebracht. Dabei spielt auch die Motivation eine große Rolle. Ein gutes Beispiel dafür ist Mahmod Ibrahim. Der Elfjährige möchte unbedingt beim nächsten Schulausflug ans Selker Noor alle möglichen Wassersportarten ausprobieren. Doch ohne Bronzeabzeichen geht das nicht. Also will er es in dieser Woche unbedingt schaffen.

Unter Anleitung der erfahrenen Schwimmlehrkräfte der Water Experience Academy sollte es dem Jungen gelingen. Die Kinder werden in der Phase der Wassergewöhnung intensiv mit dem Element vertraut gemacht. Die Freude an der Begegnung mit dem nassen Element und erste Bewegungserfahrungen im Wasser stehen an dieser Stelle im Vordergrund. Dennoch ist das Ziel am Ende, entweder das Seepferdchen oder das Bronzeabzeichen zu erreichen.

Kinder, die bereits das Schwimmabzeichen „Bronze“ erworben haben, sammeln dagegen erste praktische Erfahrungen auf einem Kanu, SUP und einem Optimisten im tiefen Wasser, „um damit niederschwellig an eine sinnvolle Freizeitgestaltung herangeführt zu werden“, so Peter. Das dafür benötigte Wassersportmaterial stellt Decathlon zur Verfügung. Für Schulleiter Daude steht fest: „Wassersport gehört zum schleswig-holsteinischen Lebensgefühl dazu, wie eben Skifahren in Bayern.“

Info: Wer Inka unterstützen möchte, kann sich über www.inka-kiel.de informieren.

