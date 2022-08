﻿Mobiler Badesteg an der Bellevuebrücke in Kiel abgebaut

Das war’s für diesen Sommer: Die Stadt Kiel hat die mobile Badestelle an der Bellevuebrücke wieder abgebaut. Der provisorische Steg diente zwei Monate lang als weitere Schwimmmöglichkeit an der Kiellinie und wurde von vielen Menschen genutzt.

Kiel. Es ist ein unverkennbares Zeichen, dass sich der Sommer dem Ende nähert und die Schulferien vorbei sind: Der Badesteg an der Bellevuebrücke hat wieder geschlossen. Mitarbeiter der Kieler Bäder GmbH haben die provisorisch eingerichtete Badestelle wieder abgebaut. Seit Anfang Juni diente der Steg als zusätzliche offizielle Schwimmmöglichkeit an der Kiellinie. Nun bleibt in Innenstadtnähe noch die Badestelle auf Höhe des Camp 24/7 und an der Seebar. Die Bellevuebrücke wird wieder zum Fähranleger zurückgebaut.

Die mobile Badestelle wurde 2021 das erste Mal aufgebaut. Nach dem Erfolg der ersten Saison entschloss sich die Stadt, auch im Sommer 2022 eine weitere Schwimmmöglichkeit an der Kiellinie einzurichten. Auch in diesem Jahr sei die Resonanz positiv gewesen, teilt die Stadt mit.