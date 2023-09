﻿Fahrrad statt Auto in Kiel: So war das Mobilitätsfest auf dem Wilhelmplatz

Kiel. Dort, wo sonst bis zu 750 Fahrzeuge parken, rasen kleine Kinder mit einem Laufrad über die Sandfläche, mit einem Fußball wird auf eine Torwand geschossen, es sind Informationsstände aufgebaut – und überall sind Fahrräder zu sehen. Auf dem Wilhelmplatz wird am Sonntag das Mobilitätsfest gefeiert. Neben Verkehrssicherheit, Verkehrspolitik und Verkehrswende steht das Fahrrad als Fortbewegungsmittel im Fokus. Eine Station hat es den Besuchern besonders angetan. Und der gemeinsame Austausch wird auch genutzt, um Kritik zu äußern.

Die Wartezeit beträgt mindestens 40 Minuten. Doch Anstehen nimmt Sabine Schmidt bereitwillig in Kauf. Geduldig schiebt die Kielerin ihr E-Bike in der langen Schlange Meter und Meter nach vorne. Das Ziel: die Fahrrad-Waschstation am nördlichen Ende des Wilhelmplatzes.

Mobilitätstag: Zwei Minuten in der Fahrrad-Waschanlage

Im Akkord heben Thomas Zein und Frank Schnittker Fahrrad nach Fahrrad in die mobile Waschanlage, die aus Hannover zum Mobilitätsfest nach Kiel gebracht wurde. Zwei Minuten dauert ein Reinigungsvorgang für ein Rad, erläutert Zein, während lange, blaue Waschblätter automatisch rechts und links an den Fahrrädern entlanggleiten. Das Wasser wird nach jedem Waschvorgang gefiltert, damit Fette und Öle aus Bremsen und Ketten nicht an die Rahmen der Räder kommen.

Das blaue E-Bike von Sabine Schmidt wurde erst vor Kurzem aus Freiburg nach Kiel gebracht. Während des Transports auf einem Fahrradträger hat sich viel Schmutz angesammelt. Die Chance auf eine gründliche Reinigung beim Mobilitätsfest will sich Sabine Schmidt nicht entgehen lassen. „Dafür stehe ich gerne an.“ Das spätsommerliche Wetter mit Sonne und Temperaturen über 20 Grad macht das Warten erträglich.

Kostenlose Fahrrad-Reparatur beim Mobilitätsfest

In die Schlange vor der Waschanlage will sich Roswitha Pioch auch noch einreihen. Vorher ist die Politikwissenschaftlerin der Fachhochschule aber noch an der Reparaturwerkstatt von Fahrrad-Friedrichort. „Ich fahre jeden Tag mit dem Rad von Hasseldieksdamm zur FH“, sagt Pioch. Die einfache Strecke ist zwölf Kilometer lang. Das kostenlose Angebot auf dem Wilhelmplatz will sie nutzen, um ihr Fahrrad kontrollieren zu lassen.

Und die Kontrolle hat sich gelohnt. Zwar sind Kette, Schaltung und Bremsen in Ordnung, am Hinterrad stellt Reparatur-Experte Henrich Lohmann aber ein kleines Problem fest: Der Ventileinsatz ist nicht ganz fest. Der Reifen verliert schleichend Luft. Mit wenigen Handgriffen ist der Defekt behoben.

Neben Möglichkeiten, das Fahrrad überprüfen und auf Vordermann bringen zu lassen, bietet das Mobilitätsfest zusätzliche viele Informations- und Beratungsangebote. Die Stadt Kiel zeigt auf einer rund vier mal fünf Meter großen Plane, die auf dem Boden liegt und betreten werden kann, den Trassenverlauf der Stadtbahn. Der ACE demonstriert mit einem Kindergurtschlitten, was passiert, wenn ein Baby in einem Auto nicht angeschnallt ist und bei elf Stundenkilometern eine Vollbremsung gemacht werden muss. Mit einer „Rauschbrille“ wird simuliert, wie es sich anfühlt, unter Alkoholeinfluss mit 1,3 Promille im Straßenverkehr unterwegs zu sein.

Und auch kritische Stimmen kommen zu Wort. Anna Klein würde an der Mobilitätsstation am Wilhelmplatz gerne einen dauerhaften Stellplatz für ihr E-Bike mieten. Die Registrierung über das Smartphone hat bei ihr nicht funktioniert. Daraufhin hat sich die 67-Jährige beim Tiefbauamt gemeldet, um eine spezielle Karte zu testen, die die Fahrradbox öffnet. „Seit Dezember 2022 warte ich auf eine Rückmeldung“, sagt Klein. Einen möglichen Grund für das lange Warten auf eine Antwort erläutert Tiefbauamtsleiter Peter Bender im persönlichen Gespräch. Die bestellten Chipkarten sind bisher noch nicht bei der Stadt eingetroffen.

