﻿Nach Pandemiepause: Modelleisenbahnclub Kiel lädt zu Vorführungen ein

Seit über 60 Jahren fahren die Züge bei den Vorführungen des Kieler Modelleisenbahnclubs für die Besucherinnen und Besucher. Nach zwei Jahren Pause heißt es nun wieder: Bahn frei für die Miniatur-Loks. Der Verein hofft, damit auch junge Menschen zu begeistern.

Kiel. Mitten in Kiel fährt an einem Oktoberabend eine Lok durch Weinbaugebiete, über hohe Berge und vorbei an einem Bahnhof namens „Mechheim“. Sie passiert Häuser mit verzierten Fassaden, ein Gaskraftwerk – und kommt erst zum Stehen, als Jürgen Mißfeldt es so will. Er sitzt am Hebel, der ihnen hier die Welt bedeutet. Willkommen beim Modelleisenbahnclub Kiel.