Eine Möwe ruht sich in der Innenstadt aus. Gefüttert werden dürfen die Tiere nicht. Doch besonders Touristen ließen sich mit Verboten nicht aufhalten, so Möwenforscher Ingo Ludwichowski.

Kiel. Ingo Ludwichowski, Geschäftsführer des Naturschutzbundes (Nabu) und Möwenforscher, ist Möwengeschrei-erprobt. Er verbringt oft mehrere Tage in Möwenkolonien, um die Tiere zu beringen.

Herr Ludwichowski, viele Menschen haben das Gefühl, dass die Belastung in Kiel und anderen Küstenstädten durch Möwen schlimmer wird. Können Sie das bestätigen?

Ingo Ludwichowski: Nein. Einerseits kann man nicht sagen, dass die Anzahl der Möwen zunimmt, eher im Gegenteil. Gerade die Silbermöwe ist auf dem Rückzug in Schleswig-Holstein. Auch in den Städten waren früher mehr Möwen unterwegs, vor allem wegen der Fischerboote. Dass Möwen Essen klauen, ist ebenso kein neues Phänomen. Möwen sind Restebeseitiger, das ist ihre Aufgabe in der Natur. Und sie sind kluge Tiere, die gelernt haben, dass es bei Menschen etwas zu holen gibt. Was sich geändert hat, ist die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema.

Verschiedene Kommunen versuchen verschiedene Maßnahmen, um gegen Möwen vorzugehen, zum Beispiel Attrappen oder Soundanlagen. Kiel startete jüngst eine Plakatkampagne, um auf das Fütterungsverbot aufmerksam zu machen. Sind solche Mittel sinnvoll?

Möwen sind lernfähige Tiere. Maßnahmen beeindrucken sie nicht lange, wenn sie verstanden haben, dass von einer Soundanlage oder Attrappe keine echte Gefahr ausgeht. Auch das Füttern von Möwen wird man nicht komplett unterbinden können. Möwen sind einfach spannend zu beobachten, besonders Kinder lieben es, Tiere zu sehen, die ihnen so nahe kommen. Und viele der Maßnahmen wie zum Beispiel das Abspielen von Angstschreien empfinde ich persönlich als noch störender als die Möwen selber.

Was können Anwohner gegen Möwen tun, von denen sie sich im direkten häuslichen Umfeld gestört fühlen, weil die Tiere sie zum Beispiel anfliegen oder Lärm machen?

Nicht viel. Eier aus Nestern zu entfernen, ist strafbar. Man braucht dafür eine Genehmigung der oberen Naturschutzbehörde, und die wird man in den seltensten Fällen bekommen. Sogar zwischen Spitzen auf Flachdächern können Möwen ihre Nester bauen. Grundsätzlich gilt aber: Grundlos wird eine Möwe keinen Menschen anfliegen. Höchstens wenn ein Junges hinuntergefallen ist und im Gebüsch sitzt. Man sollte sich auch daran erinnern, dass das, was wir als Ruhe empfinden, künstlich ist. Tiere machen Lärm. Ein vorbeifahrendes Auto ist aber meistens lauter als eine Möwe. Am Ende hilft nur das Positive aus der Situation zu ziehen. Möwen sind spannende Vögel, die zu beobachten sich lohnen kann – und zur Küste gehören sie eben einfach dazu.