﻿Mordfall in Kiel-Gaarden: „Sie haben extrem laut gelacht“

Kiel. In Saal 132 des Landgerichts in Kiel wurde es am Donnerstag mehrfach emotional: Im Prozess um die tödlichen Schüsse im Gustav-Schatz-Hof im Kieler Stadtteil Gaarden sagten die Mutter und der Bruder des Getöteten vor der Schwurgerichtskammer aus. Und auch eine Anwohnerin schilderte ihre Erinnerungen vom Abend der Tat am 27. Juni 2022. Sie hatte kurz nach den Schüssen beim 31-jährigen Opfer Erste Hilfe geleistet.

Ein Satz der Anwohnerin, die am Donnerstagmorgen im Zeugenstand aussagte, blieb besonders in Erinnerung: „Sie haben extrem laut gelacht.“ Gemeint waren zwei Gestalten, die sie nach den Schüssen von ihrem Balkon aus im Gustav-Schatz-Hof weglaufen sah. Einer habe noch eine Zigarette im Mund gehabt, insgesamt hätten sie recht locker gewirkt, so die Zeugin.

Schüsse in Kiel-Gaarden: „Alle sind schockerstarrt“

Zuvor habe sie insgesamt vier Schüsse gehört, zunächst einen, dann drei weitere kurz hintereinander. Sie sei reflexartig zum Fenster gegangen, habe die Personen gesehen und danach die ersten Hilferufe wahrgenommen.

Am Tatort sei sie dann auf eine kleine Menschentraube gestoßen. „Alle sind schockerstarrt. Nur die Mutter hat etwas gemacht. Wir haben uns dann regelrecht auf das Opfer gestürzt“, schilderte sie den Beginn der Rettungsversuche.

Die Anwohnerin kannte den 31-Jährigen. Er habe immer die Routine gehabt, im Gustav-Schatz-Hof abends eine Runde mit dem Hund zu gehen, und sich dann auf die Bank vor dem Mietertreff zu setzen. „Ich fühlte mich durch seine Anwesenheit sicherer. Ich musste mich nicht nachts umdrehen, wenn ich spät vom Sport nach Hause kam. Das ist jetzt anders.“ Drogenkonsum sei in der Straße ein großes Problem, berichtete sie.

Mordfall in Kiel: „Für mich war das eine eiskalte Hinrichtung“

Auch der Bruder des Getöteten sprach bei seiner Aussage von dessen Routine. „Jeder in Gaarden wusste, dass er abends dort sitzt“, berichtete der 31-Jährige sichtlich aufgebracht. Den Angeklagten Fisnik H. und weitere Begleiter habe er am Abend noch im Gustav-Schatz-Hof gesehen. „Ihr Blick richtete sich genau auf unsere Tür. Für mich war das eine eiskalte Hinrichtung.“

Von einem Streit zwischen seinem Bruder und dem Bruder des Angeklagten oder von einem „Gaarden-Verbot“ für Fisnik H. habe er erst im Nachhinein erfahren, sagte der 31-Jährige. Auch die Mutter des Opfers berichtete, nichts von einem Streit gehört zu haben. „Er war an dem Tag richtig glücklich“, sagte sie über ihren Sohn. „Er war für mich eigentlich alles.“

Flucht aus Kiel: „Hektisches Gespräch“ auf albanisch

Neben den Familienangehörigen sagte am Donnerstag auch die ehemalige Freundin von Fisnik H. aus. Er sei am Mittag vor der Tat und in der Nacht danach bei ihr gewesen. Am nächsten Morgen habe ein Kollege Kleidung für H. gebracht. Es habe ein „hektisches Gespräch“ auf albanisch zwischen den beiden gegeben, erinnerte sich die Zeugin.

Sie habe am Morgen bereits von den Schüssen in Gaarden gelesen, und mit H. auch darüber gesprochen. Offenbar hatte sie einen Verdacht, dass dieser etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Dass er sich an diesem Morgen aus Kiel absetzen würde, wollte sie aber nicht geahnt haben. Fisnik H. flüchtete schließlich über Bremen nach Gelsenkirchen, wo ihn Spezialkräfte am 12. Juli festnahmen.