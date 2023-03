﻿Mordfall in Gaarden: Fisnik H. sollte schon 2019 abgeschoben werden

Karstadt: Erleichterung in Kiel, Trauer in Lübeck

Nun herrscht Klarheit – immerhin. Während die Beschäftigten von Karstadt in Kiel erleichtert auf eine neue Zukunft blicken, herrscht in Lübeck blankes Entsetzen. Dort will man sich mit der Schließung des Hauses in der Königstraße nicht abfinden.