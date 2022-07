Vier oder 14 Kilometer galt es zu bewältigen: Beim 2. Lighthouse Swim in der Kieler Förde waren sowohl Profis als auch Amateure dabei. Das Schwimm-Event soll für den Meeresschutz werben und die Verbindung zur Partnerstadt San Francisco stärken.

Kiel. 118 Menschen versammeln sich am Sonnabendmorgen in Schilksee, um durch die Förde zu schwimmen. Ein ganz normaler Sommertag? Nein, diese Leute sind nicht wegen der Abkühlung und des Strandfeelings gekommen. Zumindest nicht hauptsächlich. Der Anlass ist der 2. Lighthouse Swim, der sowohl Profis als auch Amateure aus aller Welt in die Fluten lockt.

Im vergangenen Jahr erstmals veranstaltet, will der Verein Bay Areas gemeinsam mit Kiel-Marketing mit diesem Event auf den Meeresschutz aufmerksam machen und die Städtepartnerschaft zu San Francisco pflegen. Dort nämlich entstand die Idee zum Lighthouse Swim vor fünf Jahren. In San Francisco schwimmt man vom Festland zur Insel Alcatraz – in Kiel von Schilksee aus am Strand entlang in Richtung Stadt. Der vier Kilometer lange Beach Track endet am Leuchtturm Falckenstein, der 14 Kilometer lange Fjord Track beim Camp 24/7 – inklusive Fördeüberquerung.